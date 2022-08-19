新华社北京8月19日电（记者张千千）今年是资管新规过渡期正式结束后的第一年。银行业理财登记托管中心19日发布的报告显示，上半年我国理财业务转型持续深化，净值型产品存续规模及占比均已达到较高水平。截至6月底，净值型理财产品存续规模27.72万亿元，占比达95.09%。

《中国银行业理财市场半年报告（2022年上）》显示，截至6月底，我国净值型理财产品占比较年初增加2.13个百分点，较去年同期增加16.06个百分点。

今年上半年，我国理财市场规模保持稳步增长态势，理财产品新发行1.52万只，累计募集资金47.92万亿元。截至6月底，理财产品存续3.56万只，存续余额29.15万亿元，同比增长12.98%。

报告显示，今年上半年，理财投资者数量稳步增长，截至6月底，持有理财产品的投资者数量为9145.4万个，较年初增长12.49%，同比增长49%。其中，个人投资者数量为9061.68万人，占比99.08%；机构投资者数量为83.72万个，占比0.92%。

产品收益方面，今年上半年，理财产品累计为投资者创造收益4172亿元，较去年上半年增加34亿元。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经