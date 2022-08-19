我国将建立全国及地方碳排放统计核算制度
2022年08月19日19:11 | 来源：新华网
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新华社北京8月19日电（记者魏玉坤、安蓓）记者19日了解到，国家发展改革委、国家统计局、生态环境部已于近日公布《关于加快建立统一规范的碳排放统计核算体系实施方案》，明确建立全国及地方碳排放统计核算制度。
碳排放统计核算是做好碳达峰碳中和工作的重要基础，是制定政策、推动工作、开展考核、谈判履约的重要依据。
方案提出，到2023年，基本建立职责清晰、分工明确、衔接顺畅的部门协作机制，初步建成统一规范的碳排放统计核算体系。到2025年，统一规范的碳排放统计核算体系进一步完善，数据质量全面提高，为碳达峰碳中和工作提供全面、科学、可靠数据支持。
方案明确建立全国及地方碳排放统计核算制度、完善行业企业碳排放核算机制、建立健全重点产品碳排放核算方法、完善国家温室气体清单编制机制等四项重点任务，提出夯实统计基础、建立排放因子库、应用先进技术、开展方法学研究、完善支持政策等五项保障措施，并对组织协调、数据管理及成果应用提出工作要求。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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