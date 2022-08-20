本报北京8月19日电 （记者邱海峰）记者19日从农业农村部获悉，当前秋粮已进入产量形成关键时节，也是水稻“两迁”害虫、稻瘟病等秋粮重大病虫发生和防控关键时期。农业农村部18日召开全国秋季重大病虫害防控现场会，动员部署监测防控工作，要求各地落实落细防控措施，全力以赴打好防控攻坚战，实现“虫口夺粮”保丰收。

农业农村部有关负责人介绍，在各级党委政府重视和农业农村部门努力下，秋粮重大病虫防控取得阶段性成效，没有对生产造成明显不利影响。但7月下旬以来，发生面积、虫口密度上升迅速。据统计，水稻重大病虫已累计发生5.3亿亩次，比7月中旬增加85%。加上秋季温度偏高、台风活动活跃，重大病虫呈偏重发生态势，部分地区存在较大成灾风险，防控工作仍丝毫不能放松。

农业农村部强调，各地要坚定确保病虫危害损失控制在5%以内、提高统防统治和绿色防控覆盖率目标任务不动摇，抓好秋粮重大病虫防控。强化考核和绩效管理，层层压实属地防控责任。

(责编：袁勃、胡永秋)

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