本报北京8月19日电 （记者廖睿灵）国家能源局19日发布的1-7月份全国电力工业统计数据显示，1-7月份，全国新增发电装机容量8443万千瓦，比上年同期多投产1618万千瓦。截至7月底，全国发电装机容量约24.6亿千瓦，同比增长8%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长26.7%。

从发电情况看，受持续性大范围高温天气、经济恢复增长等因素影响，1-7月份全国规模以上工业发电4.77万亿千瓦时，同比增长1.4%，增速比上半年加快0.7个百分点。7月份，全国发电量8059亿千瓦时，同比增长4.5%，增速比上月加快3个百分点。分品种看，火电由降转增，同比增长5.3%；由于来水偏枯，水电增长2.4%，增速比上月放缓26.6个百分点；风电增长5.7%，增速比上月放缓11个百分点；太阳能发电增长13%，比上月加快3.1个百分点。

电力投资方面，今年前7月，全国主要发电企业电源工程完成投资2600亿元，同比增长16.8%。

(责编：袁勃、胡永秋)

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