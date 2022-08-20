前七个月
中国对外非金融类直接投资同比增长4.4%
2022年08月20日05:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月19日电 （记者王俊岭）记者18日从商务部获悉，今年1至7月，我国对外非金融类直接投资4242.8亿元人民币，同比增长4.4%（折合650.6亿美元，同比增长3.6%）。
1至7月，在我国对外非金融类直接投资中，流向租赁和商务服务业223.8亿美元，同比增长24.5%；流向批发和零售业、制造业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。同期我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资118.7亿美元，同比增长5.1%，占同期总额的18.2%。
数据还显示，1至7月，我国对外承包工程完成营业额5302.6亿元人民币，同比增长4.4%（折合813.1亿美元，同比增长3.6%）；新签合同额7417.8亿元人民币，同比下降7%（折合1137.5亿美元，同比下降7.7%）。同期我国对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额441.4亿美元，新签合同额572.7亿美元，分别占同期总额的54.3%和50.4%。
(责编：袁勃、胡永秋)
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