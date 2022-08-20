本报记者 贺广华 李 霞

8月19日，“中国这十年”系列主题新闻发布会湖北专场举行。

十年来，湖北深入学习贯彻习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，推动“建成支点”实现历史性突破、“走在前列”迈出关键性步伐、“谱写新篇”取得标志性成果。全省地区生产总值由2012年的2.26万亿元增长到2021年的5万多亿元，居全国第七位。今年上半年，全省地区生产总值增长4.5%，保持经济平稳运行态势。

湖北省委书记王蒙徽介绍，今天的湖北，发展动力和活力明显增强，高质量发展的成色越来越足，全省党风政风持续向上向好，民生福祉持续改善。湖北将坚决贯彻落实党中央决策部署，找准在国内大循环、国内国际双循环中的科学定位和比较优势，努力建设全国构建新发展格局先行区。

持续推动经济高质量发展

十年来，湖北深入实施创新驱动发展战略，持续推动经济高质量发展。规上工业产值迈上5万亿元台阶，15个产业营业收入超过千亿元，高新技术企业数量、科技型中小企业数量、高新技术产业增加值实现“三个过万”，三次产业结构由2012年的11.8∶49.4∶38.8调整到2021年的9.3∶37.9∶52.8。

全面深化改革开放，纵深推进供给侧结构性改革，持续优化营商环境，自贸区开放创新引领作用凸显，目前来鄂投资的世界500强企业达324家，比2012年增加219家，2021年进出口总额是2012年的2.6倍。

“湖北高效统筹疫情防控和经济社会发展，千方百计稳企业强根基、扩投资增后劲、抓创新转动能、优环境激活力，经济发展呈现稳中向好、进中提质的态势。”湖北省省长王忠林介绍，湖北近3年招商引资签约亿元以上项目15831个，总金额10.9万亿元，经济活跃度、开放度、影响力进一步提升。

湖北明确了建设全国构建新发展格局先行区的目标任务和实施路径，将大力发展三大都市圈，提高经济集聚度和城市竞争力；实施强县工程，促进农民增收，推动城乡协调发展；建设综合交通运输体系和全国重要物流枢纽。

努力在高水平科技自立自强中发挥更大作用

湖北扎实推进科技强省建设，加快建设武汉具有全国影响力的科技创新中心，已建和在建6个国家重大科技基础设施，组建10个湖北实验室并实体化运行，努力打通从科技强到产业强、经济强的通道。

启动建设东湖科学城，精密重力测量等5个重大科技基础设施获批建设，测绘遥感信息工程等29个国家重点实验室在武汉落成，在汉各类国家级科技创新平台达148家，推动基础研究和应用基础研究不断深入。

加快光谷科技创新大走廊建设，高水平建设存储器等五大国家级产业基地，集成电路、下一代信息网络等4个产业集群入选国家首批战略性新兴产业集群，光电子信息产业集群加快迈向万亿元级，成为新的支柱产业。

十年来，武汉高新技术企业数量增长10.2倍，高新技术产业增加值增长2.5倍，占GDP比重达27%，提高10.1个百分点，全社会研发投入占GDP比重由2.66%提升到3.51%，每万人口发明专利拥有量增长5.2倍，产生国家级科技奖励250多项。

把修复长江生态环境摆在压倒性位置

湖北始终把修复长江生态环境摆在压倒性位置，围绕提升长江流域生态系统质量和稳定性，“关改搬转”沿江化工企业443家；取缔各类码头1810个，腾退长江岸线149.8公里；严格落实长江十年禁渔，3.2万名渔民全部转产安置，1.7万艘渔船全部停业上岸，长江水生生物资源量快速恢复。

长江干流湖北段水质保持在Ⅱ类，丹江口水库水质保持在Ⅱ类以上，确保一江清水东流、一库净水北送。2021年，全省17个重点城市空气质量优良天数比例为86.7%，190个国控考核断面（水域）优良比例达93.7%，森林覆盖率达到42%。

十年间，聚焦节能减排降碳，湖北全省单位GDP能耗、碳排放分别累计下降30%、40%，以年均3%的能源消费增速支撑了年均7.6%的经济增长，建成运行全国碳排放权注册登记系统。

坚持发展为了人民，发展成果由人民共享

湖北如期打赢脱贫攻坚战，全省581万建档立卡贫困人口全部脱贫、37个贫困县全部摘帽、4821个贫困村全部出列。乡村振兴实现良好开局，粮食产量连续9年稳定在500亿斤以上，十大重点农业产业链加快发展。

湖北坚持就业优先，提供全方位就业服务。十年来，筹措就业补助资金527亿元，城镇新增就业累计达864.7万人，农村劳动力转移就业保持在1000万人以上。

坚持在发展中保障和改善民生，2021年民生支出占财政支出比重达到79.2%，创历史新高，城乡居民人均可支配收入分别达到40278元、18259元，是2012年的1.93倍、2.33倍，基本医保参保率超过97%，企业职工基本养老保险实现省级统筹。

王蒙徽表示，我们将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署，锚定建设全国构建新发展格局先行区目标，踔厉奋发、勇毅前行，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

《 人民日报 》（ 2022年08月20日 04 版）

(责编：鲁婧、杨迪)

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