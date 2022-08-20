本报武汉8月19日电 （记者王比学）中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨8月16日至18日率全国人大常委会执法检查组在湖北进行乡村振兴促进法执法检查。他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把推进乡村振兴作为全面建设社会主义现代化国家的一项重大任务，严格落实乡村振兴促进法各项规定，依法推进和保障乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”，确保党中央决策部署全面落地见效，谱写新时代乡村振兴新篇章。

执法检查组在武汉听取了湖北省政府贯彻实施乡村振兴促进法情况汇报，并赴黄冈、咸宁两市进行检查。在麻城市阎家河镇石桥垸村、古城村和罗田县骆驼坳镇燕窝湾村，检查组查看了农村人居环境整治、特色农产品种植和农旅融合发展等取得的进展，了解村民生产生活情况，鼓励大家再接再厉，把革命老区建设好，日子越过越红火。在湖北名羊农业科技发展有限公司，检查组听取了关于黑山羊繁育、加工和销售情况介绍，对发挥人大代表作用、通过“公司+农户”帮扶发展模式带动大别山区农民增收致富予以肯定。检查组来到咸宁市嘉鱼县湖北谷神科技有限责任公司，了解水稻、玉米等农作物良种的选育和推广情况，希望加强科技攻关，用中国种子保障国家粮食安全。检查组还来到嘉鱼县官桥镇官桥村八组查看发展壮大新型农村集体经济取得的成效，在赤壁青砖茶产业发展集团和赵李桥镇羊楼洞村的中国青砖茶博物馆，了解青砖茶产业发展和文化传承等情况，并与茶农交流。

王晨指出，湖北坚决贯彻落实党中央关于乡村振兴的部署要求，加快建设农业产业强省，健全配套法规制度，乡村振兴迈出坚实步伐，为确保国家粮食安全和重要农产品有效供给作出了积极贡献。

王晨强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持农业农村优先发展，保持战略定力，加强法律实施，持之以恒做好乡村振兴各项工作。要聚焦薄弱环节和痛点难点，加强乡村生态保护和环境治理，因地制宜推动解决农村饮用水保障、污水与黑臭水体治理、卫生厕所建设和改造等问题，提高农村民生保障水平，促进农民收入持续增加，不断提升农民的获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2022年08月20日 02 版）

(责编：鲁婧、杨迪)

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