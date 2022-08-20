新华社北京8月19日电 中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华19日在京出席全国就业工作电视电话会议暨国务院就业工作领导小组全体会议时强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，以更大努力推动就业形势进一步回稳向好，为经济社会发展大局作出积极贡献。

胡春华指出，要落实党中央、国务院部署，强化就业优先政策导向，千方百计拓展新的就业岗位，积极支持多渠道灵活就业，鼓励创业带动就业。要采取多种方式稳住已有岗位，进一步强化各项稳岗纾困政策，把职业技能培训和稳岗更好结合起来，鼓励企业和职工共同协商有效的稳岗办法。要调动各方面力量支持加强就业服务，充分发挥公共就业服务机构的作用，充分调动市场化机构的积极性。

胡春华强调，要切实稳定和扩大重点群体就业，持续用力抓好高校毕业生就业，想方设法拓宽就业渠道，强化对未就业毕业生的实名帮扶，做好困难毕业生的就业托底保障。要优先保障好脱贫劳动力就业，多措并举支持返乡农民工就地就近就业。要用心用情用力做好困难群体就业援助工作。

胡春华指出，要有效防范化解就业领域风险隐患，进一步加强劳动者权益保护，切实防范规模性失业风险，稳妥处理劳动关系矛盾纠纷，严格纠正各类就业歧视现象。

《 人民日报 》（ 2022年08月20日 02 版）

(责编：鲁婧、杨迪)

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