原标题：推动洗嵌产品规模增长 苏宁易购与老板电器敲定2022下半年战略主推

随着家庭场景解决方案和门店体验建设的不断推进，苏宁易购正在与更多品牌升级战略合作。8月19日，苏宁易购和老板电器以“数字厨电 理想生活”为主题，召开2022年下半年战略主推暨厨卫家装节全国动员会。针对家电家居行业场景化、套系化、数智化的发展趋势，双方团队将聚焦场景打造、洗嵌产品规模增长、数智新品首发等多个方面深化合作。

会上，老板电器高级副总裁何亚东对苏宁易购在2022上半年不断变化的市场环境中，持续推动老板品牌商品规模增长表示尊重。7月，老板电器在苏宁易购渠道销售增长42%，为单个渠道的最高增速。何亚东表示，老板电器坚定与苏宁易购合作的信心，双方将围绕全年最大力度的厨卫家装节，加大主推品类和定制产品资源投放，全力推动销售目标的达成。

接棒818，双方联合启动2022年厨卫家装节，活动持续至10月8日，贯穿苏宁易购金秋家装节、中秋、国庆等节点。活动期间，消费者在苏宁易购渠道购买老板品牌商品，可享受爆款机型直降、套购买四得五、以旧换新至高补贴1000元等优惠，下单30天免费试用、1元橱柜改造等服务，购买老板创造者四件套或机皇系列四件套，免费得戴森吸尘器、添可洗地机等。据悉，洗嵌产品作为厨卫核心增量类目，7月苏宁易购线下老板品牌洗碗机销售同比增长70%，嵌入式商品销售同比增长80%。此外，苏宁易购零售云作为老板品牌下沉的重要渠道，也将参与本次厨卫家装节，将打造老板超级品牌日，开展核心爆款直降活动。

厨卫家装节期间，双方还将推出线下食育烹饪活动、线上直播间、社群分享等众多玩法，升级消费体验。此外，老板品牌旗下多款智慧厨电新品也将在苏宁易购首发上市，双方将联合在北京、上海、重庆、苏州、广州、杭州等10余城市开展新品发布会。

基于苏宁易购在线下场景的运营能力和用户认知，双方达成共识，将在提升用户厨房场景整体解决方案方面加深战略合作。2022年，老板电器将在苏宁易购线下店面布局50家“中国新厨房”体验店，目前已落地17家，厨卫家装节期间将有20余家建设落地。

8月18日苏宁易购官宣推出“聚焦家庭场景解决方案”的创新业态苏宁易家，也将成为双方场景合作的重要载体。苏宁易家融合了家电、家居、家装等商品和服务能力，为用户提供整屋定制、空间场景改造等全链路、一站式置家服务。老板电器高级副总裁何亚东表示，苏宁易购作为国内线下最大的家电销售平台，其落地苏宁易家新业态，探索场景升级新路径，对于家电、家居等品牌商有着重要价值，有利于行业共同提升效率，实现高质量增长。

面向未来合作，苏宁易购集团总裁任峻表示，接下来苏宁易购和老板电器将围绕用户能力强化、区域管理能力提升、差异化门店产品规划等方面提升供应链合作效率，扩大市场规模，并围绕打造全新的厨房场景合力探索。

(责编：曹淼、李源)

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