本报北京8月19日电 （记者李婕）乌干达时间8月17日，中国海油乌干达公司对外宣布，该公司在乌干达首个社区引水项目——布胡卡引水工程正式投入使用，将满足布胡卡地区超过13000名居民日常清洁用水需求，彻底改变此前跨崖数公里到山顶用桶取水的局面。

布胡卡引水工程是中国海油在布胡卡地区实施的社区供水和卫生改善项目，于今年2月启动，将为布胡卡地区5个村庄提供安全清洁的饮用水。中国海油乌干达公司总裁陈卓彪说，布胡卡引水工程是中国海油与当地社区双赢共建的一个缩影。植根乌干达十余年来，中国海油加大在乌投资和推动乌油气工业体系建设的同时，积极履行企业社会责任，为当地社区和谐发展做出了持续贡献。

(责编：鲁婧、杨迪)

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