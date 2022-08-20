本报记者 李 婕

古有丝绸之路驼铃阵阵，今有中欧班列引擎不息。应中欧投资贸易的不断扩大而产生，随共建“一带一路”倡议的不断推进而壮大，疫情之下，中欧班列再次“跑”出新纪录：7月开行量首次突破1500列大关，连续27个月“月行千列”。

在国家发展改革委8月18日举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委开放司司长徐建平说，中欧班列已成为国际经贸合作的重要桥梁，随着开行规模和质量不断提升，中欧班列对沿线国家和地区务实合作发挥了重要促进作用。

保障国际产业链供应链稳定

TCL、戴尔、联想、吉利、沃尔沃……在海运空运受阻的情况下，中欧班列和一大批企业合作开行“定制班列”，提供全程物流运输解决方案。今年以来，“定制班列”已累计开行1150列，有效保障国际产业链供应链稳定。

“中欧班列构建了一条全天候、大运量、绿色低碳的陆路运输新通道，是国际运输服务体系的重大创新。”徐建平介绍，中欧班列运输价格是航空的1/5，运行时间是海运的1/4，受自然环境影响小、稳定性高，对具有一定运量规模和时效性要求较高的产品，具有很强的吸引力。

多重挑战之下，中欧班列“跑”出一条逆势上扬的曲线：2020年开行突破万列，达12406列；2021年开行15183列。

面对新冠肺炎疫情，中欧班列充分发挥国际铁路联运“分段运输”、人员接触少的优势，全力承接海运、空运转移货源。截至今年7月底，中欧班列累计向欧洲发运防疫物资1420万件、10.9万吨，成为国际抗疫合作的“生命通道”。

乌克兰危机爆发后，中欧班列沿线各国通力合作、共同抵御风险，实现了中欧班列“不停摆”“强时效”“稳增长”。今年1-7月，中欧班列开行8990列，运送货物86.9万标箱，连续27个月保持“月行千列”水平。

“正是由于中欧班列已成为名副其实的国际公共产品，才不断展现出强大的发展韧性和增长潜力。”徐建平说。

有力促进沿线经贸合作

开行初期，中欧班列主要运输手机、电脑等IT产品，如今货物品类已扩大到服装鞋帽、汽车及配件、粮食、葡萄酒、咖啡豆、木材等53大门类、5万多个品种，涵盖沿线国家和地区人民生产生活的方方面面。

中欧班列是中国与沿线国家深化合作的重要载体。截至今年7月底，中欧班列共铺画了82条运输线路，通达欧洲24个国家196个城市，运输服务网络覆盖了欧洲全境，形成了贯通欧亚大陆的国际运输大动脉。

海关总署监管司副司长夏俊介绍，今年上半年，中国与中欧班列通达的24个国家进出口3.45万亿元，同比增长7.3%；进出口值占中国同期外贸进出口总值的比例达17.4%左右。“中欧班列的开行对促进我国与相关国家，特别是中欧班列通达国家之间的经贸往来发挥了积极作用。”夏俊说。

中欧班列还是推动区域经济发展的重要支撑。中欧班列开行后，河南郑州、重庆等城市的外向型产业实现了年均30%左右的增长。波兰罗兹、德国杜伊斯堡等城市国际物流枢纽地位不断提升，当地生产的特色产品搭乘中欧班列大量销往中国。

“中欧班列的快速发展，有力推动了沿线国家之间的政策沟通、设施联通和贸易畅通，带动了资金融通和民心相通，促进了亚欧大陆互联互通。”徐建平说。

不断提升国际影响力

2016年6月8日，中国铁路正式启用中欧班列统一品牌，带有统一品牌和标识的中欧班列从全国多地同时发出，中欧班列驶入了统一规范、合作共赢、健康可持续发展的“快车道”。

国铁集团货运部主任庄河介绍，在各方共同努力下，中欧班列进入规范化、规模化发展阶段，开行质量不断提升，助力高质量共建“一带一路”的效果日益凸显。2016年至2019年，中欧班列开行数量从1702列增长到8225列，3年增长了近5倍。

此外，顺应中小企业实际需求，“中欧班列+跨境电商”“中欧班列+国际邮件”等新业态、新模式快速发展，既助力货畅其流，也为外贸平稳发展提供有力支撑。未来，中欧班列还将在哪些方面进一步突破？

徐建平介绍，将聚焦高质量发展主题，围绕“巩固稳定提升”工作主线，统筹做好相关工作：着力强化中欧班列设施保障能力。将以瓶颈路段和拥堵口岸为重点，积极推动中欧班列国内“卡脖子”路段升级改造和重点口岸站扩能改造，积极拓展与中东欧、中亚、西亚等国家之间的运行新通道；着力提升中欧班列开行质量效益。将持续优化运输组织，大力拓展回程货源，促进运输资源集约高效利用。从运行效率、服务质量、创新能力、品牌文化等多方面丰富品牌内涵，进一步做大做强中欧班列，不断提升国际影响力。

(责编：鲁婧、杨迪)

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