本报北京8月19日电 （记者汪文正）记者从财政部获悉，今年1-7月，全国地方政府新增专项债券已累计发行3.47万亿元（含部分2021年结转额度），用于项目建设的专项债券额度已基本发行完毕，主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等重点领域。

财政部有关负责人介绍，今年，中国加快地方政府专项债券发行使用，拉动投资效果明显，按期偿还风险可控。1-7月，各地已安排超过2500亿元专项债券资金，用作铁路、收费公路、干线机场等重大项目资本金，积极发挥了政府投资“四两拨千斤”的撬动作用，对带动扩大有效投资发挥了重要作用。按照有关政策规定，专项债券通过地方政府性基金收入和专项收入偿还，对于符合条件的项目允许发行再融资债券偿还到期本金。截至7月末，今年已到期的专项债券本金5332亿元均已按期足额偿还。

(责编：鲁婧、杨迪)

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