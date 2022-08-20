新华社北京8月20日电 2022年全国科技活动周主场活动暨北京科技周8月20日在京举办。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席并宣布活动启动，中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇出席。

2022年全国科技活动周以“走进科技 你我同行”为主题，旨在宣传贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述，落实党中央、国务院重大决策部署，突出宣传《中华人民共和国科学技术进步法》《中华人民共和国科学技术普及法》，重点展示重大科技创新成果，深入开展科技为民服务系列活动，充分激发全社会的创新创造热情，一批丰富多彩、各具特色的群众性科技活动在全国多地举办。2022年全国科技活动周主场活动暨北京科技周于8月20至27日在北京市通州区绿心森林公园举办，重点展示科技战疫、科技冬奥、第二次青藏科考以及北京市科技创新成果。

全国人大常委会副委员长艾力更·依明巴海出席活动，中央和国家机关有关部门及北京市负责同志参加启动仪式。

全国科技活动周自2001年以来已连续举办21届，累计参与公众超过18亿人次，已成为一项公众参与度高、覆盖面广、社会影响力大的全国性科普品牌活动。

(责编：赵欣悦、常雪梅)

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