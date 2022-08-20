新华社南昌8月20日电（记者贾伊宁、程迪）2022中国数字经济产业大会20日在江西省上饶市开幕，会期2天。来自全国各地的300余名数字经济领域的专家学者、企业负责人汇聚在此，为数字经济发展献良策、出实招。

中国电子商会会长王宁在会上介绍，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到45.5万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%，数字经济在国民经济中的地位更加稳固，支撑作用更加明显。

在此次大会举办地江西，今年上半年全省规上数字经济核心产业营业收入4213.48亿元，同比增长15.1%。江西将力争用5年左右时间，推动全省数字经济增加值实现规模倍增、占全省GDP比重达到45%左右，核心产业增加值占全省GDP比重达到10%以上。

此次大会由中国电子商会、江西省科协、江西省发改委、江西省工信厅、上饶市人民政府主办，以“数聚上饶，创引未来”为主题，旨在共享数字经济发展成果、共谋数字经济发展大计。（完）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经