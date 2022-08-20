人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2022世界机器人大会在京开幕

2022年08月20日21:25 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京8月20日电（记者宋晨、阳娜）8月20日上午，2022世界机器人大会开幕式在京举行。本届大会以“共创共享 共商共赢”为主题，共设置论坛、博览会、大赛3大板块以及系列配套活动，得到了24家国际机构支持。

　　论坛由1场开幕式、3场主题峰会、40余场专题论坛及配套活动组成，以线上线下结合、境内境外互动的方式进行，共有15个国家和地区的300余位嘉宾分享机器人领域前沿学术成果和发展趋势。论坛创新演讲模式，仿人机器人、仿生机器人、无人机等热点实物纷纷亮相讲台。

　　博览会共有130余家企业，携500余件展品参展。耐高温消防灭火机器人、会唱歌的人形机器人、游弋池中的智能仿生机器鱼……许多技术与产品集中亮相博览会，30余款全球首发新品也在现场集中发布。

　　大赛设共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、机器人应用大赛、青少年机器人设计大赛共4大赛事，下设56个赛项、142个竞赛组别，约有4000名机器人赛手同场竞技。

　　据悉，《中国机器人产业发展报告（2022）》《先进机器人与自动化学术论文集》等成果也将在本届大会相继发布。

　　世界机器人大会自2015年至今已成功举办6届，由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办，中国电子学会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会承办。

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一图读懂：山洪到来时，如何自救？
　　
我国成功发射遥感三十五号04组卫星
　　我国成功发射遥感三十五号04组卫星。应龙飞摄 人民网北京8月20日电 （记者赵竹青）北京时间2022年8月20日1时37分，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将遥感三十五号04组卫星发射升空。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部