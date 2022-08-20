新华社北京8月20日电（记者宋晨、阳娜）8月20日上午，2022世界机器人大会开幕式在京举行。本届大会以“共创共享 共商共赢”为主题，共设置论坛、博览会、大赛3大板块以及系列配套活动，得到了24家国际机构支持。

论坛由1场开幕式、3场主题峰会、40余场专题论坛及配套活动组成，以线上线下结合、境内境外互动的方式进行，共有15个国家和地区的300余位嘉宾分享机器人领域前沿学术成果和发展趋势。论坛创新演讲模式，仿人机器人、仿生机器人、无人机等热点实物纷纷亮相讲台。

博览会共有130余家企业，携500余件展品参展。耐高温消防灭火机器人、会唱歌的人形机器人、游弋池中的智能仿生机器鱼……许多技术与产品集中亮相博览会，30余款全球首发新品也在现场集中发布。

大赛设共融机器人挑战赛、BCI脑控机器人大赛、机器人应用大赛、青少年机器人设计大赛共4大赛事，下设56个赛项、142个竞赛组别，约有4000名机器人赛手同场竞技。

据悉，《中国机器人产业发展报告（2022）》《先进机器人与自动化学术论文集》等成果也将在本届大会相继发布。

世界机器人大会自2015年至今已成功举办6届，由北京市人民政府、工业和信息化部、中国科学技术协会主办，中国电子学会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会承办。

(责编：袁勃、胡永秋)

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