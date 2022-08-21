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农发行完成900亿元农发基础设施基金投放目标任务

2022年08月21日05:54 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月20日电（记者侯雪静）记者从中国农业发展银行了解到，截至20日凌晨，成立一个月的农发基础设施基金投放已达900亿元，农发行完成全部投放目标任务。

　　据悉，落实中央关于运用政策性、开发性金融工具支持重大项目建设的决策部署，投放资金将用于支持市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农业农村基础设施和能源基础设施等领域500余个项目，预计可拉动相关项目总投资超万亿元，切实发挥政策性金融在基础设施投资领域的引领作用。

　　农发行有关负责人介绍，在基金投放工作中，农发行通过“一事一议”等机制打通投放“堵点”、突破“难点”，从首笔基金投放到完成全部900亿元基金投放目标任务仅用一个月时间，在依法合规市场化运作的同时，跑出了“农发行速度”。

　　农发基础设施基金于今年7月20日成立，基金主要投向交通水利能源等网络型基础设施、产业升级基础设施、城市基础设施、农业农村基础设施、国家安全基础设施等五大基础设施建设重点领域。

(责编：胡永秋、袁勃)
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