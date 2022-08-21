本报记者 谢亚宏

不久前，中企承建的克罗地亚佩列沙茨大桥正式通车。通车当天，克罗地亚南部小镇科马尔纳热闹非凡：克罗地亚总统、总理、议长等政要出席通车仪式，当地民众载歌载舞，举行了各种方式的庆祝活动。“这是克罗地亚历史性的一天！大桥通车实现了几代人的梦想，我们在此分享喜悦、自豪和感激之情。”克总理普连科维奇在社交媒体上发文表示。

2018年，由中国路桥公司牵头的中国企业联合体中标并开建克罗地亚佩列沙茨跨海大桥工程项目。佩列沙茨大桥长2440米、宽22.5米，横跨亚得里亚海小斯通湾，连接隔海相望的克罗地亚领土，是中克建交以来中企承建的规模最大交通基础设施建设项目，也是中国、克罗地亚、欧盟开展三方市场合作的典范项目。

“大桥建设的特点是‘点杂’‘面广’‘多点开花’，以及纯水上作业、高空作业叠加。”中国路桥克罗地亚分公司代表路盛伟介绍，佩列沙茨大桥的建设难度较高：长达130.6米的钢管桩需整根一次性打入；桥体14个墩台中，10个在水中。为了确保桥梁施工精度和进度，中克两国建设者们同心协力，采用智能化、数字化、装配化制造工艺，调用了来自中国的打桩船“雄程一号”，不仅满足了一次性吊打钢管桩的要求，还在施工过程中创造了当时吊打最长钢管桩的世界纪录。

中国企业在项目施工中严格按照欧盟和克罗地亚相关环保规定，尽力减少工程对周围环境的影响。例如，采取气泡幕降噪措施，降低打桩噪声对海洋生物和周围居民的影响；采用远运钻渣至20海里外排放点方式，减少对沿岸水质的污染；采用工厂化预制、船舶运输、现场拼装的方法，减少生产污染。克罗地亚农民党主席克雷萨·贝利亚克表示：“中国工程师在建造大桥的过程中采用了最高的生态标准！”

佩列沙茨大桥项目招聘当地员工250余名，不仅创造就业机会、带动当地发展，还培养出不少技术人才。得益于中国路桥与萨格勒布大学土木工程学院开展的联合培养项目，7名克罗地亚青年通过参与大桥项目实践获得了工程师证书。成为工程师的弗兰科·贝罗维奇兴奋地表示，自己每天在媒体上关注大桥建设进度的相关报道，“大桥项目给我的职业生涯带来重要影响，将改变我的未来”。

不设红绿灯，不收费，过往车辆可以快速通过大桥。据当地媒体报道，仅大桥开通首日，通过大桥的车辆就超过了1万辆。科马尔纳所属的斯利夫诺市长斯米利安·穆斯塔维奇表示，大桥建设期间，科马尔纳的知名度大大提高，现在许多游客前往南部旅游时都会在这里停留，酒店客房供不应求。

普连科维奇表示，通过佩列沙茨大桥建设项目，克罗地亚和中国更加紧密联系在一起。中国驻克罗地亚大使齐前进表示，今年是中克建交30周年，大桥顺利通车将为中克、中欧合作树立新的典范，将进一步深化中克政治互信，加强发展战略对接，扩大经贸等领域合作，推动中克全面合作伙伴关系迈上新台阶。

《 人民日报 》（ 2022年08月21日 03 版）

(责编：杨曦、陈键)

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