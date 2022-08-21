新华社布拉格8月19日电 （记者邓耀敏）为促进中捷两国文化交流，由中国驻捷克大使馆、中国丝绸博物馆联合主办的“丝绸与丝路”展览19日在捷克首都布拉格开幕。

本次展览由“丝绸之技”“丝绸之艺”和“丝绸之路”三大板块组成，从丝绸的考古起源、制作技术、创作艺术、当代创新扩展到丝绸之路，让参观者了解蚕祖之源，体验中国江南文化，感受丝路风情。

中国驻捷克大使馆临时代办张茂明在开幕式上致辞说，中东欧国家是丝绸之路上的重要国家，也曾是世界丝绸的重要产地。丝绸是中国与中东欧国家友好交往的历史见证，捷克就收藏着为数众多的中国丝绸制品。如今，捷克是共建“一带一路”的重要国家。

他表示，希望中捷社会各界以此次展览为契机，共同推动中捷文化交流合作不断开创新局面，为加深两国人民友谊、促进中捷关系发展作出新贡献。

捷克—中国经济合作协会会长马里安·科瓦奇在开幕式后对记者说，本次展览办得非常好，有助于发展两国在经济和商业领域的关系，促进双方在商业和人文友谊方面的交流。

捷克和摩拉维亚共产党主席卡特日娜·科内奇纳对记者表示，丝绸在文化、人际交流以及经济合作方面发挥着重要作用，很高兴能在布拉格通过此展览感受中国的历史和文化。

本次展览将持续到8月26日。当天的开幕式上还举办了中国旗袍秀、书法体验等活动。

《 人民日报 》（ 2022年08月21日 03 版）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经