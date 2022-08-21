本报记者

“带动企业在更高水平的对外开放中实现更好发展，促进国内国际双循环”；

“我们要加快实施自由贸易区战略，发挥自由贸易区对贸易投资的促进作用，更好帮助我国企业开拓国际市场”；

“要坚持引进来和走出去相结合，完善对外投资体制和政策，激发企业对外投资潜力，勇于并善于在全球范围内配置资源、开拓市场”；

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开放是当代中国的鲜明标识。党的十八大以来，习近平总书记在考察企业时多次强调开放发展，对引导企业利用国际国内两个市场、两种资源创新发展，提高制造水平，扩大产品出口，构建国际物流大通道作出一系列重要论述，勉励企业敢于到世界市场的汪洋大海中去游泳，在更高水平的对外开放中实现更好发展。

牢记习近平总书记的殷殷嘱托，各地企业顺应经济全球化大势，坚持在开放中发展，在竞争中成长，努力锻造新形势下参与国际合作和竞争新优势，为经济发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间。

今年上半年，我国有进出口实绩的外贸企业50.6万家，同比增加5.5%。在当前保护主义抬头、世界经济增速趋缓的外部环境下，我国企业坚毅前行，坚定不移发展开放型经济，为加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动高质量发展发挥了更大作用，作出了新的贡献。

“我们强调构建新发展格局，不是关起门来搞建设，而是要继续扩大开放”

晨光熹微，浙江宁波舟山港穿山港区已是一派繁忙景象：上万个集装箱整齐堆放，巨型桥吊林立，远处货轮集聚，有序等待引航进港。

港口是基础性、枢纽性设施，是经济发展的重要支撑。2020年3月29日，习近平总书记来到穿山港区行政办公楼12层的室外平台，俯瞰港区全貌。总书记强调：“宁波舟山港在共建‘一带一路’、长江经济带发展、长三角一体化发展等国家战略中具有重要地位，是‘硬核’力量。要坚持一流标准，把港口建设好、管理好，努力打造世界一流强港，为国家发展作出更大贡献。”

两年多来，宁波舟山港深入实施一体化发展，水水中转深入长江经济带，海铁联运串起欧亚大陆桥，在加快构建新发展格局中展现新作为。“每一秒钟，就有一个集装箱进出港口。我们经受住了疫情考验，展现了‘硬核’力量的担当。”浙江省海港集团、宁波舟山港集团董事长毛剑宏说。

2021年，宁波舟山港年货物吞吐量突破12亿吨；年集装箱吞吐量突破3000万标准箱，稳居全球港口前列；新增40余条航线，292条国际航线连通全球600多座港口。

湘江北去，橘子洲头。位于湖南长沙经济技术开发区的山河智能装备股份有限公司是装备制造领域的龙头企业，产品出口多个国家和地区。

2020年9月17日，习近平总书记来到山河智能装备股份有限公司生产车间考察调研。总书记强调：“自主创新是企业的生命，是企业爬坡过坎、发展壮大的根本。关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里。要坚定不移把制造业和实体经济做强做优做大。我们强调构建新发展格局，不是关起门来搞建设，而是要继续扩大开放。”

“总书记的殷殷嘱托让我们备受鼓舞，为公司发展指明了方向。”山河智能装备股份有限公司董事长、首席专家何清华介绍，山河智能坚持创新驱动发展，加大新产品研发力度和关键核心技术攻关，主动融入国际市场，参与国际竞争，出口保持高位增长。

今年5月17日上午，载着近500台山河智能挖掘机、滑移装载机等产品的中欧班列（长沙）首趟山河智能专列驶往欧洲。今年一季度，山河智能装备股份有限公司出口营业收入同比增长90%以上。

今年6月初，该公司大吨位无尾系列挖掘机成功下线，这是研发团队近两年的技术攻关成果，主要面向国外市场，用于市政建设等场景下的狭窄空间作业。

“挖掘机吨位越大，实现无尾的难度就越大。”山河智能装备股份有限公司挖掘机事业部副总经理范峥嵘告诉记者，“无尾”意味着要尽可能缩小挖掘机车身，在有限的空间内布局机身和部件，实现稳定操控，“随着这种高科技挖掘机成功下线，我们的出口信心更足了！”

韩山青翠，韩江奔流。广东潮州大地郁郁葱葱，充满生机。

2020年10月12日，习近平总书记来到潮州三环（集团）股份有限公司调研。在公司展厅，总书记察看特色产品展示，详细询问产品应用、技术优势、市场销售等。总书记还走进实验室和生产车间，了解企业坚持自主创新、推动传统制造业转型升级以及开拓国内国际市场等情况。

习近平总书记强调：“自主创新是增强企业核心竞争力、实现企业高质量发展的必由之路。希望你们聚焦国内短板产品，在自主研发上加倍努力，掌握更多核心技术、前沿技术，增强企业竞争和发展能力。”

“总书记的嘱托，我们一直铭记在心。” 潮州三环（集团）股份有限公司创始人张万镇说，一年多来，公司坚持自主研发，加大技术创新，不断推动产业升级，努力实现核心技术的自主可控，“企业的国际竞争力提升了，开拓国际市场的能力就更强了。”

走进生产车间，张万镇指着潮州三环（集团）股份有限公司自主创新产品——片式多层陶瓷电容器告诉记者：“经过400多位工程师一年多的不懈努力，这款产品整体技术水平得到大幅提升，实现量产，获得了国内外众多客户认可。目前公司多项主导产品的市场占有率已居全球同类企业前列。”

2021年，潮州三环（集团）股份有限公司实现出口12.3亿元，同比增长55.97%，占总营业收入19.81%。

“不断提高港口运营管理能力、综合服务能力，在我国全面扩大开放、共建‘一带一路’中发挥更大作用”

鸣笛声中，从欧洲不远万里而来的中欧班列缓缓驶入站台，卸下的货箱直接运往附近港口里等待就绪的货轮，顺长江而下运往东部省份。不远处的堆场上，来自西部多个省份的汽车运来矿石与汽配件等商品，在此集聚装车，由西部陆海新通道直达东南亚——这是重庆两江新区果园港的日常作业场景。这座曾经的江边散货码头，如今已成为国内最大的内河枢纽港，“水铁公空”四式联运无缝换乘。

2016年1月4日，习近平总书记来到果园港考察，要求重庆完善各个开放平台，建设内陆国际物流枢纽和口岸高地，建设内陆开放高地。

“我们牢记总书记嘱托，坚定不移走开放发展之路，高标准推进国际物流枢纽建设，争创国际竞争合作新优势。”重庆果园港国际物流枢纽建设发展有限公司董事长刘军说，“如今的果园港已经是内陆腹地开放的前沿。东南西北四向物流大通道在这里实现联结互通。”

2021年，果园港货物吞吐量超过2087万吨，同比增长40.6%；其中集装箱吞吐量52.65万标箱，同比增长超56%。

国际物流枢纽建设，在习近平总书记的心中，有着沉甸甸的分量。

2018年11月，习近平总书记在上海考察，总书记指出，经济强国必定是海洋强国、航运强国。洋山港建成和运营，为上海加快国际航运中心和自由贸易试验区建设、扩大对外开放创造了更好条件。要有勇创世界一流的志气和勇气，要做就做最好的，努力创造更多世界第一。总书记希望上海“把洋山港建设好、管理好、发展好，加强软环境建设，不断提高港口运营管理能力、综合服务能力，在我国全面扩大开放、共建‘一带一路’中发挥更大作用”。

4年来，洋山港不断深化改革开放，勇于开拓创新，助力上海港全港集装箱吞吐量突破4700万标准箱，连续12年居世界第一。

今年，面对新冠肺炎疫情影响，上海港全力以赴让港口转起来、货物动起来，第一时间开发上线集卡司机“电子防疫通行证”，提高港区集卡通行效率；全力提升水水中转比重，缓解公路运输部分受阻的压力。

6月以来，洋山口岸进出口稳步回暖。在洋山特殊综合保税区，区内重点企业复工复产率达100%。

建设国际物流大通道，铁路口岸大有可为。

2014年5月10日，习近平总书记考察河南郑州国际陆港，希望他们建成连通境内外、辐射东中西的物流通道枢纽，为丝绸之路经济带建设多作贡献。

“总书记的到来，让我们倍感振奋。”郑州国际陆港开发建设有限公司副总经理郭新年说，“我们将继续整合统筹全省陆港、内河航运相关资源，推动国际陆港集成联动，助力中欧班列扩量提质发展。”

在郑州国际陆港铁路集装箱中心站，集装箱整齐排列，中欧班列蓄势待发。2014年至今，河南累计开行中欧班列（中豫号）近6000列，占到全国开行总量的近12%，业务范围覆盖全球130多个城市，形成包含16个境外直达站点、7个出入境口岸的国际物流网络，综合运营能力保持在全国前列。

“用好我国交通发展和推进‘一带一路’建设的历史性机遇，在技术创新和品牌建设上创出更大的天地”

陕西汽车控股集团有限公司汽车总装配车间里，无人驾驶自动引导运输车有序穿行，上万个部件在这里装配成整车，每隔6分钟，就有一辆崭新的重卡从生产线上开出，搭乘中欧班列“长安号”穿越欧亚大陆，或是乘上远洋轮船运往非洲、南美洲。

2020年4月22日，习近平总书记在陕西汽车控股集团有限公司考察时指出：“既要抓住西部大开发、共建‘一带一路’等重大机遇，又要善于从眼前的危机和挑战中抢抓和创造机遇，不断发展新模式、新业态、新技术、新产品，创造新的更大业绩，迈上新的台阶。”

“总书记的叮嘱，激励着我们继续拓展国际市场。”陕西汽车控股集团有限公司党委书记、董事长袁宏明说，有着近30年出口史的陕西汽车，近年来积极拓展新兴市场，越来越多的陕西汽车重卡奔驰在“一带一路”沿线国家和地区。

“我们要不断适应市场变化，提高出口质量和水平。”袁宏明介绍，陕西汽车以大数据平台为依托深入挖掘客户需求，实现了“一国一车”系列产品定向开发，进行个性化订单生产。目前，陕西汽车已经在多个国家建成了本地化工厂，实现从一般贸易到技术转让、本地化生产的转型发展。今年前5月，陕西汽车完成出口订单1.3万辆，同比增长49%。

高铁是我国装备制造的一张亮丽的名片，成为我国对外经济技术合作的“抢手货”。

2015年7月17日，习近平总书记在中国中车长春轨道客车股份有限公司考察时指出：“要把装备制造业作为重要产业，加大投入和研发力度，奋力抢占世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造大国和强国。”

牢记习近平总书记嘱托，中车长客加大技术创新，建立一系列技术创新平台，并在世界各地建立7个分研发中心，有效配置全球技术资源，在海外市场实现本地化采购、生产、售后服务。

2021年6月10日，中车长客的以色列特拉维夫红线轻轨项目首趟列车成功试跑，标志着中车长客成功实现项目本地化装配。目前，公司产品已远销至20多个国家和地区，累计出口数量超过9000辆。

习近平总书记经常勉励企业开拓创新，走向国际市场，赢得更广阔的发展空间。

2017年6月22日，习近平总书记来到太原重工轨道交通设备有限公司考察。总书记希望该企业“用好我国交通发展和推进‘一带一路’建设的历史性机遇，在技术创新和品牌建设上创出更大的天地”。

太原重工轨道交通设备有限公司坚持创新驱动发展，加快关键核心技术突破，持续推进产品更新升级，大力开拓“一带一路”沿线国家和地区市场。如今伊朗、南非、摩洛哥的铁路网上奔驰着这里生产的车轮，公司对巴西、智利、哥伦比亚首次实现批量供货。

“这是时速400公里变轨距车轮，将被安装在跨国联运的动车组上。”在太原重工轨道交通设备有限公司生产车间里，车轮二厂锻轧工部主任王沛介绍，车轮能实现400公里时速，并不简单，需要经过数百次试验，不断提升产品在极限条件下的稳定性。今年以来，太原重工轨道交通设备有限公司出口额同比增长238%，达历史最高水平。

习近平总书记深刻指出：“扩大内需和扩大开放并不矛盾。国内循环越顺畅，越能形成对全球资源要素的引力场，越有利于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，越有利于形成参与国际竞争和合作新优势。”

聚力创新发展，勇于开拓奋进。沿着习近平总书记指引的方向，广大企业踔厉奋发，攻坚克难，一定能培育新优势，拓展新空间，不断锻造利用国际国内两个市场、两种资源的发展能力，在复杂多变的国际形势下赢得更大主动，走向更加美好的明天。

（本报记者欧阳洁、罗珊珊、王珂、齐志明、李刚、王云娜、蒋云龙、祝大伟、乔栋、原韬雄）

《 人民日报 》（ 2022年08月21日 04 版）

(责编：杨曦、陈键)

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