新华社北京8月21日电（记者樊曦）21日，随着中欧班列（西安—汉堡）从西安国际港站开出，今年以来中欧班列累计开行达10000列，较去年提前10天破万列；今年累计发送货物97.2万标箱，同比增长5%，综合重箱率达98.4%。

据中国国家铁路集团有限公司货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团认真贯彻落实中央稳住经济大盘的部署要求，坚持高标准、可持续、惠民生，积极推动中欧班列高质量发展，构建全天候、大运量、绿色低碳、畅通安全的国际物流通道，为维护国际产业链供应链稳定畅通、高质量共建“一带一路”提供了有力支撑。

今年，铁路部门新开通西安、重庆等城市经黑海、里海至罗马尼亚康斯坦察的铁海联运新线路，中欧班列与中老铁路国际货运列车、西部陆海新通道班列紧密衔接，推动形成“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的境外通道网络格局。

与此同时，铁路部门加大回程班列组织力度，推进双向货源均衡运输，今年回程班列与去程班列的比例达到88%；稳步推进实施阿拉山口、霍尔果斯、满洲里、二连等口岸及后方通道扩能改造工程，同时积极协调境外铁路同步提升基础设施能力，实现了境内外通道能力稳步提升。今年以来，中欧班列西、中、东通道日均运量较扩能改造前的2020年分别增长20.7%、15.2%、41.3%。

目前，中欧班列已铺画了82条运行线路，通达欧洲24个国家200个城市，逐步“连点成线”“织线成网”，运输服务网络覆盖欧洲全境，运输货物品类涉及衣服鞋帽、汽车及配件、粮食、木材等53大门类、5万多种品类。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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