雅万高铁高速动车组从青岛启运
2022年08月21日22:47 | 来源：新华网
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新华社青岛8月21日电（记者王凯）21日，我国出口印尼用于雅万高铁的1组高速动车组和1组综合检测列车从青岛港运往印尼，标志着我国首次出口的高铁列车正式启运。
据了解，雅万高铁是“一带一路”建设和中国、印尼两国务实合作的标志性项目，也是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目。雅万高铁高速动车组和综合检测列车，由国铁集团所属中国铁路国际有限公司牵头，中国中车旗下四方股份公司设计制造。
列车采用中国标准为雅万高铁量身打造，最高运营时速350公里。此次在青岛港装船启运的是雅万高铁首批发运车辆，预计将于8月底抵达印尼雅加达港，后续通过公路运输运往万隆。
据介绍，雅万高铁列车从青岛发运至印尼，需通过海运、陆运联程运输，路程长、路况复杂。为此，中车四方制定了严密的发运方案，从车辆解编、防护、吊装、运输等各个环节进行全过程策划。
雅万高铁全长142公里，最高设计时速350公里，全线采用中国技术、中国标准，建成后将成为印尼和东南亚的首条高速铁路。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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