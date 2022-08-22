中央财政支持中小企业数字化转型
2022年08月22日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月21日电 （记者汪文正）近日，为加快带动一批中小企业成长为专精特新企业，推进产业基础高级化、产业链现代化，工业和信息化部、财政部印发通知明确，将通过中央财政资金支持地方开展中小企业数字化转型试点。
据了解，2022年—2025年，中央财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点，提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，形成一批可复制可推广的数字化转型典型模式，围绕100个细分行业，支持300个左右公共服务平台，打造4000—6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本。
制造业关键领域和产业链关键环节的中小企业是试点重点方向。通知提出，对其中数字化转型需求迫切、发展潜力巨大、经济社会效益明显的中小企业加大支持力度，重点向医药和化学制造、通用和专用设备制造、汽车零部件及配件制造等行业中小企业倾斜。中央财政安排奖补资金支持服务平台，由服务平台为中小企业提供数字化改造服务。其中，2022年年拟支持100个左右服务平台。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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