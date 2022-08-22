前7月全国煤炭增产2.6亿吨
2022年08月22日05:26 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京8月21日电 （记者廖睿灵）记者从国家能源局获悉：今年1—7月份，全国煤炭产量25.6亿吨，同比增长11.5%，增产2.6亿吨。23个产煤省区中，有18个省区实现增产。其中，山西、内蒙古、陕西、新疆等4个重点产煤省区合计增产2.4亿吨，占全国增产量的91%。
今年以来，煤炭产量实现两位数增长，煤炭在能源安全稳定供应中的“压舱石”作用更加凸显。国家能源局有关负责人介绍，近期受持续高温天气影响，用电负荷屡创新高，迎峰度夏处于关键阶段，国家能源局持续加大工作力度，指导督促煤炭企业加快释放先进产能，推动煤炭产量持续高位运行，力保电厂存煤稳定在历史高位水平。据调度，8月1日—17日，全国煤炭产量2.1亿吨，日均产量1233万吨，同比增长19.4%。全国统调电厂日均供煤800万吨，电厂存煤稳定在1.7亿吨以上，有力支撑了煤电机组满发稳发，为经济发展和民生用能提供了坚实可靠保障。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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