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今年以来

中欧班列累计开行达万列

2022年08月22日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月21日电  （记者陆娅楠）8月21日，随着中欧班列（西安—德国汉堡）从陕西西安国际港站开出，今年以来中欧班列累计开行达1万列，较去年提前10天达到这个数量级。据统计，今年以来中欧班列累计发送货物97.2万标箱，同比增长5%，综合重箱率达98.4%；中欧班列西、中、东通道日均运量较扩能改造前的2020年分别增长20.7%、15.2%、41.3%。

　　目前，中欧班列已有82条运行线路，通达欧洲24个国家200个城市，运输货物品类涉及衣服鞋帽、汽车及配件、木材等五十三大门类、5万多个品类。中欧班列的持续开行扩大了相关国家经贸往来，加速了要素资源跨国流动，为高质量共建“一带一路”注入了强劲动力。

　　（相关报道见第三版）


　　《 人民日报 》（ 2022年08月22日 01 版）

相关报道：

中欧班列铺就亚欧新通途（共建“一带一路”）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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