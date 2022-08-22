本报记者 窦瀚洋

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近年来，杭州市持续推进工程师协同创新中心建设，为企业提供以政府投入为主导的公益服务，通过平台汇聚人才资源，共享科研仪器设备等，为企业解决技术难题，进一步激发了当地企业的创新活力，有力助推了企业发展和产业升级。

如何攻关关键技术？如何突破重大难题？如何寻找高层次专家？这些问题曾困扰着杭州富加镓业科技有限公司。直到去年11月，浙江省杭州市富阳区政府牵线搭桥，帮助公司对接上了正高级工程师吴福林，问题这才迎刃而解。

近年来，杭州市持续探索建设工程师协同创新中心，通过平台汇聚人才资源，为企业解决技术难题，有力助推了企业发展和产业升级。

专家协助研发，助推企业发展

“氧化镓单晶在加工过程中晶体易解理，成为制约公司稳定量产氧化镓单晶产品的关键技术问题。由于缺少寻找合适专家的渠道，项目进展有些延误。”富加镓业科技有限公司运营经理包森川说，氧化镓单晶产品的产业化在国内起步较晚，可借鉴的经验和设备较少，工艺和设备都需研发，成为行业发展面临的痛点。

去年6月，由富阳区委组织部牵头的光电激光产业协同创新创业中心专家库正式建立。包森川向中心反馈了企业生产难题，此后成功对接上专家库的工程师吴福林。

“虽然长期从事光学加工，但氧化镓是新型半导体材料，我以前没接触过，就跟企业技术人员一起从切割、研磨、抛光等环节入手，针对氧化镓解理特性提出改进方案。”吴福林说，“经过几个月的试验，终于攻破了氧化镓晶体的解理难题。”

在包森川看来，有了专家协助研发，为企业攻克技术难题提供了明确方向，企业的发展底气也更足了。“在专家帮助下，之前的问题得到有效解决，产品成品率大大提高。产品量产后，预计每年能带来500万元的经济效益。”包森川说。

据介绍，光电激光产业协同创新创业中心自成立后，建立了专家库、工程师库和企业库共享机制，累计集聚各类人才124人，其中有入库专家32人、入库工程师30人。中心发挥桥梁作用，为工程师和企业牵线搭桥。如今，专家已累计为企业答疑超过100次，帮助企业攻关多个重大技术难题，有效助推当地光电激光产业整体提升。

人才协同攻关，资源协同共享

走进萧山区友成控股工厂的汽车零部件生产车间，耳边传来机器的轰鸣声，机械臂有节奏地上下摆动，在智能生产车间“摸黑工作”。工作人员告诉记者，这里的汽车安全配件车间已实现了“无人化”生产。

“工程师协同创新中心成立后，为企业和工程师提供了配套服务，也让我们在提升自身能力的同时，减少了沟通成本，拓展了合作渠道。”企业负责人李晓春是一名技术专家，公司的智能化改造由她一手操持，但仅靠单打独斗，难免遇到一些技术难题。

去年8月，友成控股在对客户生产车间进行数字化改造时，需要用到ERP（企业资源计划）系统，但这偏偏不是公司的强项。正犯难时，萧山区委组织部在2020年建立的杭州（萧山）信息技术工程师协同创新中心，帮助企业组团作战，解了难题。

“通过中心撮合，最终我们与用友软件股份有限公司达成合作，由用友软件负责ERP系统，去年11月项目完工。”李晓春说，“整个过程非常顺利，省去了自己寻找、匹配合作伙伴的时间。”

杭州（萧山）信息技术工程师协同创新中心执行主任盛寅介绍，在创新协同方面，中心为企业和人才搭建了交流平台，帮助企业、高校等对接。同时，在项目孵化方面，为企业提供事前走访诊断、事中辅导监督、事后项目评估等服务。

组团作战不仅体现在人才协同攻关上，资源协同共享也是助力技术转化的关键。

在富阳区的光电激光产业协同创新创业中心，有一整层面积达1000平方米的激光及光学特性表征公共服务平台，这里的一系列专业设备免费向中心入驻企业开放，为初创型项目提供科研设备、检测设施等硬件设施支持。

“对于大部分初创型企业来说，如果购买、运行、维护这些昂贵的精密仪器（设备），成本都是难以承受的。”富阳区科技局副局长、杭州光学精密机械研究所副所长董凯告诉记者，依托中心公共服务平台的各种专业检测仪器，企业研发测试的硬件投入大幅降低，平台的测试人才队伍也可进一步加速相关研发进度。

政府统筹资源，奖励考核并举

在推进工程师协同创新中心建设的过程中，政府如何统筹协调各方资源，平衡好市场化与公益性之间的关系，成了社会关注的焦点。

“政府主要负责统筹协调各方力量、建立健全中心运行机制等工作，不承担具体运营管理职能。”富阳区委组织部相关负责人介绍，将重点聚焦中心的人才引进培育、作用发挥和联系服务等方面工作，通过统筹协调政策、场地、资金、服务等区级资源，积极对接省市资源。“中心是不收费的，向企业和人才提供的都是以政府投入为主导的公益性服务，旨在助力光电激光领域的创新创业。”光电激光产业协同创新创业中心相关负责人说。

“协同创新中心通过孵化企业的方式吸引工程师来中心工作，工程师在从企业获得劳动报酬的同时，也可通过参与项目评审等方式获得额外收入。”杭州（萧山）信息技术工程师协同创新中心相关负责人介绍，他们建立了公平合理、行之有效的奖惩机制，制定了绩效考核制度，对工程师和研究员进行运行情况考核。“我们实行每周小结、月度通报、季度反馈、年度考核制度，及时掌握工作进展情况，明确奖惩措施。以数据为标准，结合运营团队自评总结，第三方专项审计，对中心运营单位年度目标完成情况开展联审联评，并将结果上报区政府。”

不仅如此，杭州（萧山）信息技术工程师协同创新中心还建立了长效管理机制，成立了由28人组成的中心专班运营团队，在中心项目资源导入、赋能服务、活动联动等方面做到全员参与、统筹运营。

关于工程师协同创新中心下一步如何发展，浙江工商大学浙商研究院执行副院长吴波建议，除了自身进一步创新，还可以在传统制造业转型升级的创新驱动上进一步发挥作用；及时跟进相关政策，重视丰富人才储备，从根本上确保包括协同创新在内的创新体系具备可持续性。

作为公益服务平台，杭州市目前已有的工程师协同创新中心共解决企业技术难题199项。2021年，工程师协同创新中心参与形成有效专利651件；截至去年底，成功解决共性技术难题62个，实现转化技术成果116项。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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