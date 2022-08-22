本报记者 颜 珂 施 钰

仅有18平方千米可发展土地的福建省福州市鼓楼区，2021年地区生产总值达2362.19亿元，人均地区生产总值达35万元。

发展空间受限，资源约束趋紧，中心城区通常容易遭遇的发展瓶颈如何突破？鼓楼区立足自身资源禀赋，着力探索城市中心城区的高质量发展新路径。

安泰河畔，老榕垂髯。朱紫坊历史文化街区的一处老宅内，正在办公的邹先生，身边手机响个不停。两年前，他所在的某投资机构搬进朱紫坊，“朱紫坊闹中取静、风格独具，正是理想的办公环境！”

为提高金融资源配置效率，鼓楼区结合福建省相关部署，打造基金集聚区，进一步撬动社会资本服务实体经济发展。2020年，鼓楼区活化利用古厝资源，在朱紫坊设立福建省首个省、市、区三级共建的基金集聚区——朱紫坊基金港。目前，基金港已入驻86个基金项目，规模达1022亿元。

从鼓楼区起步的福州软件园历经23年发展，园区附近建设土地已经饱和。福建福晶科技股份有限公司总经理陈秋华，一度为地的问题困扰。“晶体加工对环境要求极高，需要全链条闭环生产，生产环节难以向外分散，可园区附近已找不到可用的建设用地。”

“地面空间不够用，就向上要空间。”福州软件园管理委员会建设处处长吴国荣介绍，2015年以来，福州软件园积极盘活低效用地，同时引导园区自有产权企业实施提升改造，提高载体容积率。陈秋华说：“我们的楼改造提升后面积能翻一倍，给企业发展留足了空间。”

经过提升改造，福州软件园已建成楼宇载体176栋，总建筑面积近150万平方米，汇聚起1200多家企业，2021年营收突破1500亿元。

经过多年发展，数字、金融、商贸已成为鼓楼区的主导产业。然而，面对空间约束，未来的增长动力靠什么？

“当前鼓楼区的招商引资思路已经从‘谁来我都要’转变为定向招商、优中选优。”鼓楼区发改局副局长巫朝瀛介绍，鼓楼区明确从规模导向产业向技术驱动产业转型，提升重点产业链发展水平。

“本来想把公司的新能源分支机构布局在其他地区，想了想还是选择留在鼓楼区。”最近，福建新奥能源发展有限公司投资发展部总经理陈水来，正忙着入驻鼓楼区新能源科创中心的各项事宜。依托福州大学化肥催化剂国家工程研究中心，鼓楼区布局延伸新能源产业链，重点围绕储能系统和智能电网、能源数据服务等领域布局产业，打造新能源科创中心。

“不求项目招商立竿见影，但求未来5到10年能建成具有特色优势的新能源智造和信息服务产业体系。”鼓楼区工业和信息化局局长陈景介绍。鼓楼区实施产业链链长制，确定光电信息、集成电路、新能源等7条产业链，由龙头企业担任“链主”，围绕产业链精准招商，着力强链延链补链，2022年以来，鼓楼区共引进112个优质项目，总投资1477.99亿元。

“鼓楼区立足自身资源禀赋，明确自身功能定位，坚持向创新要思路、要办法，向改革要招数、要红利，推进集约发展，持续提升中心城区发展效益。下一步，鼓楼区将继续以敢为人先的创新精神服务和融入新发展格局，加快建设现代化经济体系。”鼓楼区委书记黄建新说。

《 人民日报 》（ 2022年08月22日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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