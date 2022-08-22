第十七届宋庆龄少年儿童发明奖揭晓
2022年08月22日05:41 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月21日电 （杨昊、杨梓岩）21日，中国科学技术协会、中国宋庆龄基金会在京启动“宋庆龄少年儿童未来科学日”，第十七届“宋庆龄少年儿童发明奖”颁奖活动同期举办。该活动每年定期举办，旨在落实立德树人根本任务，引导青少年心怀科学梦想、树立创新志向，为实现高水平科技自立自强培育人才。
据了解，“宋庆龄少年儿童发明奖”举办17届以来，参与中小学生超过100万人次。本届“宋庆龄少年儿童发明奖”共收到来自海内外3万余名青少年提交的2万余件参赛作品，共有423件作品获奖，其中发明作品奖265件、人工智能（编程）作品奖99件、创意作品奖29件、科技绘画作品奖30件。
未来，中国宋庆龄基金会将持续开展“给孩子们的大师讲堂”、全国青少年人工智能与编程计划、国际青少年机器人嘉年华等系列活动，大力弘扬科学精神和科学家精神，引导青少年树立远大志向。
《 人民日报 》（ 2022年08月22日 12 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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