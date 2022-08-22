原标题：复苏延续 多项数据印证经济韧性与活力

1至7月，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，增速较上半年加快0.1个百分点；

基础设施投资同比增长7.4%，增速连续三个月加快；

货物进出口总额同比增长10.4%，比上半年加快1个百分点；

吸收外资同比增长17.3%，实际使用外资金额近8000亿元；

截至6月底，全国登记在册市场主体突破1.6亿户……

近日公布的多项数据显示出我国经济延续复苏的清晰轨迹。

坚持稳字当头、稳中求进，复工复产、复商复市稳步推进，重大项目建设早开工快建设，市场主体纾困政策落实落细……面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情散发多发的不利局面，多地多部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力实施稳经济一揽子政策措施，取得明显成效，彰显出我国经济的强大韧性和活力。

——延续恢复 中国经济大盘稳韧性足

“我们的订单很难被抢走，因为我们的产品从核心技术到外观设计都拥有专利。”在被称为“五金之都”的浙江永康，浙江鸿丰精工科技有限公司的现代化标准厂房内，一派繁忙热闹的景象。

“国内有完整的产业链供应链，有政府的纾困政策，这是我们应对挑战的底气和信心。”公司董事长方淳康介绍，作为浙江省“专精特新”企业，通过调研全球小家电市场新需求，不断研发高价值新产品，前三年的外贸销售额保持了每年较高增长，今年虽受疫情影响较大，预计也能增长10%。

1至7月，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%，增速较上半年加快0.1个百分点；7月份，高技术制造业增加值同比增长5.9%，增速高于规模以上制造业3.2个百分点，持续领跑工业生产……面对疫情、汛情、高温等不利因素影响，我国工业生产继续恢复，前期受疫情影响地区快速回升，工业新动能继续发挥引领作用。

不只是工业生产，1至7月，服务业生产指数同比下降0.3%，降幅比1至6月收窄0.1个百分点；货物进出口总额同比增长10.4%，比1至6月加快1个百分点……顶住压力，迎难而上。多个数据印证着中国经济的韧性。

巨轮到港，装卸繁忙。一个个港口码头正在高效运转。宁波舟山港生产快报显示，7月份，宁波舟山港预计完成集装箱吞吐量超320万标准箱，同比增长达25%，连续4个月突破300万标准箱。杭州海关统计，1至7月，浙江省进出口2.71万亿元，较去年同期增长19.5%，其中出口2万亿元，增长22.6%。

今年以来，外贸企业复工复产有序推进，特别是长三角等地区进出口快速恢复，带动全国外贸整体增速明显回升。

《华尔街日报》报道，近几个月来中国出口呈现强劲恢复趋势，到7月仍然显示出令人惊讶的韧性，这再次打破全球对中国制造商品需求减弱的预期。

工银国际首席经济学家程实表示，内外部一系列不可抗力给中国经济运行造成了意外干扰，不过，从横向对比和纵向对比两个维度看，中国经济保持稳定，体现了强大韧性。

“这种韧性体现在数据之中：一是经济减速但并未失速；二是结构优化和经济增长质量提升的势头并未中断；三是产业链、供应链展现出较强抗压性；四是经济快速反弹的动能正在积蓄；五是一些结构性亮点值得重视。”程实说。

——活力显现 企业信心恢复预期向好

基础设施投资加快，汽车等大宗商品消费回升，物流人流更加畅通、企业“动起来”、经济活起来……无惧艰难险阻，中国经济奔涌的活力持续显现。

近日，中核集团三门核电二期工程在台州三门正式开工，该项目是国家重大能源项目，二期工程将建设两台百万千瓦级核电机组，单台机组额定容量为125.1万千瓦，电站设计运行寿命60年。建成投产后，三门核电装机容量将达500万千瓦，4台机组年发电量可达400亿度，相当于每年减少排放二氧化碳3000万吨。

浙江举行重大项目集中开工暨三门核电二期开工仪式，402个项目集中开工，总投资达7620亿元；安徽举行2022年第三批重大项目开工动员会，942个重大项目集中开工，总投资达6675.2亿元……中华大地上，涌动着重大项目建设的热潮。

今年以来，我国加快推动水利、交通运输等基础设施投资，通过发行金融债券等筹资3000亿元支持重大项目建设，部署进一步盘活存量资产拓宽社会投资渠道……

稳投资成效显现。1至7月，基础设施投资同比增长7.4%，增速比上半年、1至5月和1至4月分别加快0.3、0.7和0.9个百分点，增速连续三个月加快。

转型升级步伐加快。1至7月，高技术制造业增加值同比增长9%，高技术产业投资增长20.2%；信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.1%；7月份，新能源汽车、太阳能电池的产量同比分别增长了112.7%和33.9%。

“面对巨大的下行压力，我国经济总体表现基本符合预期，经济整体呈现企稳回升态势。下半年，稳经济政策举措将持续发挥作用，基建投资对增长的拉动作用有望加大，加之经济保持较强韧性、政策具有较大空间，中国经济可望持续转暖。”联合国贸发会议资深经济学家梁国勇认为。

中国经济的活力，体现在密集开工的大项目上，体现在产业升级和绿色转型加快的步伐上，还体现在微观主体的蓬勃发展上。

在江西省宜春市丰城循环经济园区，江西麦得豪新材料有限公司新项目施工现场一派忙碌，混凝土搅拌车穿梭往来，施工人员紧张作业。今年以来，由于用工、建筑材料和运输成本增加，看着主要生产线高性能超薄电子铜箔项目因资金问题险些搁浅，总经理石晨一度急得像热锅上的蚂蚁。

税费支持政策为企业送来了“及时雨”。增值税留抵退税3316.29万元，小微企业减半征收印花税、土地使用税7.73万元，制造业中小微企业缓缴政策缓缴增值税及附加税费1.90万元……细数起享受到的税惠政策，石晨说：“有了政策支持，我们项目一期基建基本完工，正在进行设备安装及调试，投入生产后年销售收入可达3亿元。”

加大受益范围，将更多行业纳入增值税留抵退税。加快实施进度，小微企业6月底前一次性全部退还，中型企业大型企业退税提前，财政政策为更多市场主体送上“及时雨”；人民银行降低准备金率0.25个百分点，普惠小微贷款继续保持“量增、面扩、价降”，货币政策加大对实体经济信贷支持力度。

市场监管总局数据显示，截至6月底，全国登记在册市场主体1.61亿户，较2021年年底增长4.4%。1至6月，全国新设“四新经济”（新技术、新产业、新业态、新模式）企业229.7万户，占新设企业总量的54.2%。

外资企业信心也在增强。商务部数据显示，前7月，我国吸收外资同比增长17.3%，实际使用外资金额近8000亿元。

跨国农产品巨头嘉吉公司近日宣布，将投入近3000万美元，在浙江省平湖市建立该企业首个风味糖浆创新生产基地。“中国是未来最有吸引力的食品配料市场之一。我们在中国发展的决心没有改变。”嘉吉中国区总裁刘军说。（记者 孙韶华 班娟娟 屈凌燕）

(责编：赵竹青、陈键)

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