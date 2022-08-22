原标题：聚焦防汛抗旱丨持续筑牢安全屏障——部分省份防汛抗旱一线见闻

北方部分地区雨势较强，南方一些地区高温红警持续。记者近期在吉林、山东、青海、湖北、四川、重庆等地采访防汛抗旱工作了解到，当地及时消除风险隐患，落实防汛抗旱救灾措施，确保人民群众生命财产安全。

8月是北方地区防汛关键期。近日，强降雨突袭位于吉林省东南部的白山市长白朝鲜族自治县，鸭绿江流域出现较大洪水。白山市水利部门派出两个工作组赴现场指导防御工作。在长白朝鲜族自治县长白镇，几十名干部群众在当地小梨树沟河的一处河段旁利用沙袋堆砌防洪坝，尽力确保河堤不出险情。

入汛以来，吉林已出现9轮明显强降雨。根据吉林省水利部门8月20日统计，吉林全省有31座水库水位超汛限，目前均在有序泄流。

山东省应急管理等部门，督促各地对局地强降雨保持高度警觉，压实防汛责任，组织人员不间断巡堤查险，严格落实预警叫应机制，确保受威胁群众应转尽转、妥善安置。

记者从山东省沂源县水库水情系统的实时监控画面看到，沂源县的每座水库大坝前坝坡醒目位置，分别用蓝、黄、红三种颜色标划汛限水位、警戒水位、允许最高水位三条水位线。针对可能出现的不同水位线，相应制定详细应对预案。

沂源县水利局水旱灾害防御科科长史新雷说，县里有207个山洪灾害重点防范村，每一个村都请省里的专业人员编制了转移预案。

经历了18日山洪灾害的青海大通县，灾后重建工作逐步推进。截至目前，1879名群众得到集中安置，有关部门已组织742人前往受灾群众原居住房屋，鉴定房屋安全情况。

中央气象台21日18时继续发布高温红色预警，四川、重庆、湖北等地的部分地区最高气温可达40℃以上。针对旱情持续发展，此前，多地已启动省级自然灾害救助应急响应全力抗旱减灾。

“还好提前打了这口井，不然后面的收成要大受影响了。”20日上午，湖北省枣阳市琚湾镇勾庄村的稻田旁，村党支部书记勾丰涛看着清水伴随水泵的轰鸣声从机井中涌出，流进水稻田，心里踏实了不少。

地处鄂北岗地的枣阳市是湖北重要的粮食产区，今年入夏以来，持续高温少雨天气给当地的水稻等农作物生长带来不利影响。勾丰涛说，早在6月份，村里根据天气情况分析预见旱情后，决定打机井，为农田灌溉多加一道保障。

记者从湖北省水利厅了解到，截至目前，湖北省参加抗旱的干部群众达183.7万人次，累计投入抗旱资金11.3亿元，投入抗旱泵站3.65万座、机动抗旱设备36.98万台套。

针对当前高温天气持续、江河来水减少等情况，四川正全力防范应对高温干旱，动员各方力量投入抗旱保民生、保生产、保安全的工作中。

四川省乐至县多地出现不同程度旱情。这几天，乐至县农业农村局高级农艺师江一民来到该县宝林镇万斤沟村的果园里，为群众讲解果树抗旱的相关知识。乐至县农业农村局副局长蔡华表示，将持续派出农技员到田间地头开展指导服务，强化渠道、提灌站的维护，科学调配水源，并加强与相关部门沟通协调，抓好农业生产、抗旱保收、农资供应等工作。

针对近期旱情形势，重庆多举措调配水资源，及时启用抗旱应急水源，通过延伸管网、新建水源、车辆送水等保障城乡供水。

眼下正是青椒、丝瓜等应季蔬菜成熟的季节，高温天气下如果不能及时采摘上市将带来损失。重庆当地及时组织志愿者组成支农服务队抢收应季蔬菜。打包、装箱、搬运……志愿者们分工协作，还主动联系企业商超拓宽销路，尽量减少菜农损失。

(责编：赵竹青、陈键)

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