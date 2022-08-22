原标题：市场潜力不断释放 机器人产业年均增长率达22%

柔软的机械“手指”可以夹起不规则物体，膝关节手术机器人开展远程诊疗，工业机器人走向打磨、抛光等高精度应用场景……记者从2022世界机器人大会上获悉，机器人应用广度深度加速拓展，产业发展迈上新台阶。2022年中国机器人市场规模预计将达到174亿美元，五年年均增长率达到22%。工信部等相关部门将进一步夯实产业基础，积极拓展行业应用，加快培育优质企业，为机器人产业发展营造良好的发展环境。

中国成全球机器人最大应用市场

2022世界机器人大会期间，130余家企业携500余件展品参展，机器人技术正加快融入千行百业的态势可见一斑。

展区内，一个“大号扫地机器人”吸引不少观众驻足观看。“工业车间内生产设备众多，不当的清洁操作可能导致整个生产线停滞。”沈阳新松机器人自动化股份有限公司技术总监张雷介绍，这款名为“星卫来”的工业清洁机器人运用了“大规模集中调度+机器人智能控制”相结合的混合导航方式，适合智能化无人工厂、IC装备车间、新能源电池生产车间等场景使用，兼顾生产安全及清洁效率。

从全自动快速铺砖的地砖机器人，到高悬半空的外墙喷涂机器人，机器人在建筑行业的应用进一步加快。广东博智林机器人有限公司副总裁刘震告诉记者，公司研发的喷涂机器人可以实现建筑外墙的无人化施工；测量机器人的测量精度在1毫米内，工效为人工的2.5倍以上。

“一些‘危繁脏重’工地活可以交给机器人，减轻人工作业的负担和风险。”刘震说，截至7月底，公司已有30款建筑机器人投入商业化应用，累计应用施工面积超1000万平方米。

随着应用广度深度加速拓展，机器人正助力各行业数字化转型、智能化升级。工信部副部长辛国斌在会上表示，传统行业应用不断深入，工业机器人已在60个行业大类、168个行业中类得到应用，并逐步迈向高端应用市场。新兴领域应用持续开拓，针对潜在应用需求、细分领域和特定场景，形成一批先进实用机器人产品和解决方案。

机器人的市场潜力也不断释放。大会发布的《中国机器人产业发展报告（2022年）》预计，2022年中国机器人市场规模将达到174亿美元，五年年均增长率达到22%。

辛国斌说，多年来，我国通过制定产业规划、激励技术创新、培育应用场景、优化市场环境等举措，推动机器人产业发展迈上新的台阶，中国已成为全球机器人最大应用市场。

加快培育优质企业

记者从会上获悉，多方正积极部署，进一步释放更多政策利好，加快机器人产业蓬勃发展。

“当前人工智能、5G、生物、新材料等新兴技术加速融合创新，机器人产业正处于升级换代、跨越发展的战略机遇期。”工信部党组书记金壮龙在大会上表示，将坚持创新驱动、应用牵引、基础提升、融合发展，完善开放合作的产业生态，推动机器人产业高质量发展。

在夯实产业基础上，工信部将加快开展机器人关键基础提升行动，完善标准检测认证体系，支持产学研用联合攻关，打造更多高端化智能化产品。在拓展行业应用上，实施“机器人+”应用行动，组织产需精准对接，加快成熟场景普及推广，加大信息领域产品创新，做强细分领域特色应用，助力各行业数字化智能化转型升级。

同时，工信部将加快培育优质企业，支持企业深耕细分行业，加快成长为专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业，鼓励行业骨干企业发挥引领带动作用，在整机、零部件和系统集成等领域，构建大中小企业融通发展生态。

创新是机器人产业发展的关键驱动力量。中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓表示，机器人要蓄积产业发展的创新之源，多学科交叉融合汇聚，催生机器人科研新范式；复杂场景人工智能深度应用，酝酿原创性的突破。要加速关键核心技术突破，推动感知智能向认知智能跃升，为机器人产业发展提供丰富的源头储备。

构建开放的产业生态

业内人士指出，机器人是新一代信息技术与高端制造深度融合的成果，呈现出技术快速迭代、产业高速增长、应用持续深化等趋势，已成为推动经济社会数字化发展的重要驱动力量。要进一步夯实产业基础，持续优化产业高端供给，构建开放的产业生态。

在中国电科董事长陈肇雄看来，要集智攻克关键核心技术，打造机器人关键核心技术创新联合体，加强机器人技术原始创新，深耕细分领域“专精特新”技术，打造多门类、专业化的机器人产品和解决方案。持续加强产业高端供给，加强核心部件攻关研制，优化先进加工制造工艺，提高机器人综合性能、稳定性和规模化生产能力，加速推进机器人产业向中高端迈进。

开放的产业生态对机器人产业发展至关重要。“机器人发展贵在融合创新、重在产用互促、成在协同共建。”陈肇雄表示，要积极推动机器人技术产品标准体系建设，推进人工智能、5G、大数据、云计算等新技术与机器人深度融合应用，共同建设普惠开放平台，协同构建开源生态。

辛国斌说，将进一步扩大高水平开放，鼓励更多中国企业“走出去”，设立海外研发中心，加强与国际同行合作交流。支持国外企业“走进来”，在中国投资创业兴业。同时将持续支持国内外机器人企业、研究机构、行业组织加强合作，组建产业链创新联合体，建立供应链伙伴关系，合力打造开放、稳定、安全的机器人产业链供应链。（记者 郭倩 钟源）

(责编：赵竹青、陈键)

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