新华社天津8月20日电（记者刘惟真）直播引流、调拨样品、大促推广……忙忙碌碌中，21岁的师佳凤在电商运营的各个环节游刃有余，一点儿也不像刚入职的新手。

师佳凤今年7月从天津交通职业学院电子商务专业毕业后，就正式成为了天津老美华鞋业服饰有限责任公司的天猫直播间项目负责人。

师佳凤非常喜欢这家“百年老字号”的文化底蕴和鞋服风格。大二时，她选择加入了学院开设的老美华项目组，开始接触客服、美工、文案、推广等知识，同时也确定了未来的职业方向。

凭借扎实的基础知识学习和熟练的实际岗位操作，师佳凤首次让直播间月销售额突破十万元，推动这家“老字号”制造品牌走向了全国甚至国外。

作为一家鞋服制造企业，老美华在新兴产业人才加持下转型升级的历程，是中国制造业转向高质量发展的一个缩影。

工信部规划司司长王伟表示，十八大以来，中国制造业产业体系更加健全，产业链更加完整，实现量的稳步增长和质的显著提升，综合实力、创新力和竞争力迈上新台阶。

十年来，中国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增加到2021年的31.4万亿元，占全球比重从22.5%提高到近30%，制造业增加值连续12年居世界首位。

与此同时，制造业企业也在擦亮“中国制造”的标签，迈向全球价值链中高端。

制造业的强盛既需要设计研发的理论与科技，同时也离不开技术工人的灵巧双手与实践经验。中国不断完善的职业教育体系与产教融合机制，正是培养新型产业人才的重要支柱。

在19日开幕的世界职业技术教育发展大会上，多位专家表示，对于传统制造业而言，“上云触网”的尝试往往不可或缺。校企协同的人才培养方式，让更多职业院校看到了市场变化，将产业需求融入了日常教学过程中。

天津交通职业学院2020届毕业生白鹏武在华良（天津）科技有限公司的成长历程，正是职业教育赋能制造业企业的生动印证。

“在校时，我就通过双选进入了企业学徒项目组。校内指导教师和企业指导教师组成‘双导师’团队，不断完善我的知识和技能体系。”白鹏武说。

实习期间，白鹏武接手新直播间的第三个月，就将直播间月销售额首次提升到了10万元以上。产教融合的培养模式不仅让他的职业道路越走越宽，也推动企业在数字化转型的道路上稳步前行。

“在互联网新业态下，制造业企业亟须建立完善线上销售体系、储备商贸物流领域的人才队伍，这与学校的育人方向恰好吻合。”天津交通职业学院院长于海祥说。

在天津市相关部门的帮助下，学院与天津多家企业对接，打造校企联合专业教学团队，指导学生根据不同企业的特点组建“项目组”，提前学习适应企业运营模式。

对于高技术制造业来说，人才创新的“智造”能力则决定了企业的市场竞争力。

天津电子信息职业技术学院毕业生贾景晖目前就职于华海通信技术有限公司。这家公司主营信息系统集成服务、光通信设备制造、光缆销售等业务。贾景晖深刻感受到制造业快速变革对人才技术技能的更高要求。

“企业的技术产品迭代更新速度非常快，我们必须不断学习、跟上产业变革的步伐。”贾景晖说，在校期间体系完整、实训充分的学习经历，为自己打下了坚实的知识技能基础，也让他坚定了在制造业企业发挥自己特长优势的决心。

目前，中国正在从“制造业大国”向“制造业强国”跨越。

据统计，中国入围世界500强企业的工业企业已达到73家，此外，还培育出4万多家“专精特新”中小企业。2021年，高技术制造业占规模以上工业增加值比重提高到15.1%，规模以上高技术制造业工业企业数为4.14万家。

天津电子信息职业技术学院院长张丹阳表示，随着中国实体经济稳步发展与制造业不断走强的历史大势，职业教育必然与此深度融合、同步同频。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经