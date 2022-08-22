你的数十天，我的几小时
中国技术，绝活！
2022年08月22日10:29 | 来源：人民网
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千吨桥梁的结构更换需要多久？
几年，几个月还是几周？
都不用！
中交养护，有“绝活”
桥梁快拆快建，单跨占路施工10分钟-3小时！
今天开工，明日通车！
你觉得快速拆除一座桥梁需要几个步骤？
（跨线桥快速拆除技术）
哈！
切开、移出、放下，仅需三步！
那快速建造一座桥梁需要几步骤呢？
自己看！
（桥梁群快速建造技术）
从梁式桥到拱式桥，从钢桥到混凝土桥，从简支梁桥到连续梁桥，
快拆快建，无论哪一种桥梁都可用。
中国最快！国际领先！
这一切都是中交养护集团自主研发的哦，
上海、舟山、武汉、广州、阳江、佛山……
近百座桥梁快速“变身”成功！
上海北翟路连续梁4小时内快速驮运移除
四年前就破了国际记录！
（施工现场组图）
为中国速度点赞！
物流保通保畅，为中国技术加油！
(责编：董童、李源)
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