千吨桥梁的结构更换需要多久？

几年，几个月还是几周？

都不用！

中交养护，有“绝活”

桥梁快拆快建，单跨占路施工10分钟-3小时！

今天开工，明日通车！

你觉得快速拆除一座桥梁需要几个步骤？

（跨线桥快速拆除技术）

哈！

切开、移出、放下，仅需三步！

那快速建造一座桥梁需要几步骤呢？

自己看！

（桥梁群快速建造技术）

从梁式桥到拱式桥，从钢桥到混凝土桥，从简支梁桥到连续梁桥，

快拆快建，无论哪一种桥梁都可用。

中国最快！国际领先！

这一切都是中交养护集团自主研发的哦，

上海、舟山、武汉、广州、阳江、佛山……

近百座桥梁快速“变身”成功！

上海北翟路连续梁4小时内快速驮运移除

四年前就破了国际记录！

（施工现场组图）

为中国速度点赞！

物流保通保畅，为中国技术加油！

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经