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央行：保持贷款总量增长的稳定性

2022年08月23日05:58 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月22日电（记者吴雨）记者22日从中国人民银行获悉，人民银行要求主要金融机构特别是国有大型银行强化宏观思维，充分发挥带头和支柱作用，保持贷款总量增长的稳定性。

　　当日，人民银行召开部分金融机构货币信贷形势分析座谈会。会议认为，今年以来，各主要金融机构主动担当作为，加大信贷投放力度，有力支持了二季度经济实现正增长。

　　数据显示，1月至7月新增人民币贷款14.4万亿元，同比多增5161亿元。7月末，广义货币供应量（M2）、社会融资规模、人民币贷款余额增速均保持在10%以上。贷款利率持续下降，1月至7月企业贷款利率为4.29%，同比下降0.34个百分点。

　　在部署推进当前和下一阶段货币信贷工作时，会议强调，主要金融机构特别是国有大型银行要强化宏观思维，充分发挥带头和支柱作用，保持贷款总量增长的稳定性。要增加对实体经济贷款投放，进一步做好对小微企业、绿色发展、科技创新等领域的信贷支持工作。要保障房地产合理融资需求。要依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持。要坚持市场化、法治化原则，统筹信贷平稳增长和防范金融风险之间的关系。

　　会议要求，政策性开发性银行要用好政策性开发性金融工具，加大对网络型基础设施建设、产业升级基础设施建设、城市基础设施建设、农业农村基础设施建设、国家安全基础设施建设等重点领域相关项目的支持力度，尽快形成实物工作量，并带动贷款投放。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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