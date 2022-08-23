安蓓、申铖、魏玉坤

2012—2022，十年非凡历程，中国经济发展写下浓墨重彩的篇章——

国内生产总值突破百万亿元大关，人均国内生产总值超过一万美元；全面建成小康社会，开启向着全面建成社会主义现代化强国第二个百年奋斗目标进军新征程。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央胸怀“两个大局”，洞察时代大势，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，引领中国经济巨轮沿着高质量发展新航道攻坚克难、破浪向前，为实现中华民族伟大复兴奠定更为坚实的物质基础。

践行新发展理念

全面开启深刻变革

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对经济形势进行科学判断，对发展理念和思路作出及时调整，提出一系列新理念新思想新战略，形成了习近平经济思想，指引中国经济取得历史性成就、发生历史性变革——

10年来，中国经济总量从50万亿元量级跃至114万亿元，占世界经济比重从11.3%上升到超过18%；人均GDP从6300美元升至超1.2万美元，形成超4亿人世界最大规模中等收入群体；近1亿农村贫困人口实现脱贫，历史性解决了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题……“国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，我国经济迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。”

理念是行动的先导。党的十八大以来，我们党对经济社会发展提出了许多重大理论和理念，其中新发展理念是最重要、最主要的。

“共抓大保护，不搞大开发。”2016年以来，习近平总书记亲自部署和推动长江经济带发展，中华民族母亲河走上生态优先、绿色发展之路。

截至2021年底，长江经济带国控断面水质优良比例达92.8%，较2015年上升25.8个百分点，高于全国平均水平7.9个百分点；长江经济带11省市经济总量占全国比重达46.6%，较2015年提高1.5个百分点。这些显著变化，生动诠释新发展理念的蓬勃生机。

10年来，我国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

全社会研发投入占国内生产总值比重由1.91%提高到2.44%；全球创新指数排名由第34位升至第12位；“嫦娥”奔月、神舟巡宇、北斗组网、高铁自主技术体系初步建立、5G基站占全球总数超60%……中国特色自主创新道路越走越宽广。

保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。

祁连山经历“史上最严”整改，由“黑”变“绿”；内蒙古能耗指标结束连续增长态势，由“红”转“绿”；中国植树造林约占全球人工造林四分之一……

10年来，一个个鲜活案例彰显发展底色之变，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心，2021年全国地级及以上城市空气质量优良天数比率达87.5%……美丽中国建设迈出重大步伐。

在协调发展中解决发展不平衡问题，在开放发展中解决发展内外联动问题，在共享发展中解决社会公平正义问题……

新发展理念持续回答发展的目的、动力、方式、路径等问题，开启关系发展全局的深刻变革，引领中国经济走上高质量发展的宽阔大道。

统筹发展和安全

打好转危为机战略主动战

统筹发展和安全，增强忧患意识，做到居安思危，是我们党治国理政的一个重大原则。习近平总书记强调：“坚持发展和安全并重，实现高质量发展和高水平安全的良性互动”。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，以科学之策应对非常之难，以办好发展和安全两件大事的非凡实践，团结带领亿万人民打好高效统筹疫情防控和经济社会发展之战——

一手抓防疫，坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零不动摇；一手抓发展，坚持稳字当头、稳中求进，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。

疫情发生以来，中国经济砥砺奋进，经济增速保持全球前列，“十四五”实现良好开局；截至目前，中国是世界主要大国中，新冠肺炎发病率最低、死亡人数最少的国家。中国最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹经济发展和疫情防控取得世界上最好的成果。

处暑将至，放眼广袤田畴，各地不误农时抓好田间管理，确保秋粮和大豆油料稳产增产，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

保障国家粮食安全是一个永恒的课题，任何时候这根弦都不能松。

10年来，我国牢牢把住粮食安全主动权，坚持藏粮于地、藏粮于技战略，严守18亿亩耕地红线，累计建成9亿亩高标准农田，深入实施种业振兴行动，粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，实现谷物基本自给、口粮绝对安全。

能源安全是关系经济社会发展的全局性、战略性问题。

我国以年均约2.9%的能源消费增长支撑了6.2%的国民经济增长，构建起清洁低碳、安全高效的能源体系。

2021年平均煤矿单井规模比2012年提高一倍以上，天然气产量比2012年增长近一倍，原油产量连续10年保持2亿吨左右；“北煤南运”“西煤东运”能力显著增强，油气基础设施网络基本成型；煤炭消费比重从2014年的65.8%降至2021年的56%，清洁能源消费比重从16.9%上升到25.5%……

国际能源市场波动加剧，我国立足以煤为主的基本国情，有序释放煤炭优质产能，加快大型风电光伏基地建设，形成有效抵御国际能源价格大幅波动的“防火墙”。

备豫不虞，为国常道。

着眼长远夯实产业链供应链稳定安全，5G、基础软件、工业母机等领域关键核心技术攻关步伐加快；

防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，高风险影子银行规模较历史峰值压降约25万亿元，过去10年累计消化不良资产16万亿元；

重视解决好水安全问题，网络安全保障体系和能力建设全面加强，污染防治攻坚战阶段性目标胜利完成……

面对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风险挑战，中国坚持底线思维，打好化险为夷、转危为机的战略主动战，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。

锚定高质量发展

着力构建新发展格局

高质量发展，是新时代中国经济发展的鲜明主题。

百年变局与世纪疫情交织叠加，积极应对外部环境变化带来的冲击挑战，关键在于办好自己的事，推动中国经济在高质量发展的轨道上坚定前行。

7月31日，载有50个集装箱光伏产品的X8059次中欧班列准时驶出沈阳东站，前往德国杜伊斯堡。

累计开行超5.7万列、货值近3000亿美元——截至今年7月底，中欧班列共铺画82条运输线路，通达欧洲24个国家196个城市，成为畅通国内国际双循环的贸易“大通道”。

针对国际形势深刻演变，习近平总书记提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，指出“这是把握未来发展主动权的战略性布局和先手棋”。

引江补汉工程开工，深中通道稳步建设……当下不断推进的重大工程，持续为构建新发展格局打通经络，为高质量发展夯实基础。

今年4月召开的中央财经委员会第十一次会议研究全面加强基础设施建设、构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家夯基垒石。

大国经济空间广阔，关键在于经济循环畅通无阻。

10年来，我国持续深化供给侧结构性改革，坚定实施扩大内需战略；京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略渐次铺开；以人为核心的新型城镇化和乡村振兴同频共振……超大规模市场潜力持续释放。

社会主义基本经济制度不断完善，社会主义市场经济体制更加成熟定型，扎实推进高标准市场体系建设，加快建设全国统一大市场；自贸试验区和自贸港建设蓝图变实景，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成果，区域全面经济伙伴关系协定正式生效，进博会等开放平台全球瞩目……

推动更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力。

踔厉奋发，勇毅前行。

展望新征程，以习近平同志为核心的党中央团结带领亿万人民，坚定不移走高质量发展之路，以前所未有的坚定决心和奋进步伐向时代宣示：“中国经济发展前景一定会更加光明”！

新华社北京8月22日电

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经