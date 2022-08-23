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共促智能产业健康发展 同创数字经济美好未来

2022年08月23日08:13 | 来源：新华社
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　　新华社北京8月22日电2022中国国际智能产业博览会22日在重庆开幕，国务委员王勇以视频方式出席开幕式并致辞。

　　王勇指出，中国政府高度重视智能产业发展，近年来在推进智能产业发展上取得了积极成效。要认真落实习近平主席关于发展智能产业的一系列重要指示精神，进一步加强数字经济基础研究和技术创新，大力推动智能技术应用普及和融合发展，着力夯实智能产业设施、数据、人才等基础支撑，加快建设网络强国、数字中国、智慧社会，更好服务推动高质量发展、创造高品质生活。

　　王勇表示，中国将持续扩大高水平对外开放，在智能产业技术研发、标准制定、人才培养、安全保障、知识产权保护等方面深化国际交流合作。各国应坚持真正的多边主义，坚决反对单边主义、保护主义，凝聚发展共识，加强合作交流，携手共促智能产业发展，共创数字经济美好未来，让数字技术、智能产业在促进全球经济复苏繁荣、推动构建人类命运共同体中发挥更大作用。

(责编：王震、陈键)
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