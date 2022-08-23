原标题：能链智电2022年半年报：营收增长90%，净收入大涨4.5倍

8月22日，中国充电服务第一股能链智电，发布其截至2022年6月30日的2022年第二季度和上半年未经审计的财报。

二季度净收入同比增长5.9倍

2022年第二季度，能链智电营收为5630万元人民币，上半年营收为1.08亿元人民币，同比分别增长47%和90%。

2022年第二季度，能链智电净收入为1060万元人民币，上半年净收入为1810万元人民币，同比分别增长590%和451%。

2022年二季度，能链智电整体营收同比增长47%，净收入同比增长5.9倍，亏损仅增长5%，运营效率大幅提升。

上半年充电量10.6亿度 是2021年同期2.6倍

按照中国充电联盟数据，2022年上半年，中国公共和专用充电市场充电量同比增长73%。同期，能链智电充电量达10.6亿度，同比增长160%，增长幅度是市场大盘的2倍。

截至6月30日，能链智电服务覆盖中国358个主要城市，连接4.4万个充电站、40万把充电枪，充电枪数量最近四个季度的复合增长率为22.4%，且二季度活跃充电枪数量同比上升75%。

能链智电作为新能源服务商，为主机厂、车联网公司、物流公司、大型互联网公司提供新能源解决方案。2022年上半年，能链智电联合合作伙伴快电，开始为一汽大众、前晨汽车、京东汽车京充电、腾讯出行服务等提供服务。7月，能链智电与理想汽车签约。

2022年上半年，能链智电充电桩销售金额为1780万元人民币，同比增长71%。由于充电桩销售具有明显季节性，预测三、四季度销售增速将更为明显。上半年，能链智电为包括充电站在内的77家用电单位提供了电力交易服务，为“虚拟电厂”业务做进一步生态储备。

中国新能源车保有量突破1000万辆

2022年上半年，中国新能源乘用车销量234万辆，占全球56%。6月底，中国新能源车保有量突破1000万辆；7月，中国乘用车新车销售新能源渗透率达26.7%，88个城市超过25%；8月，乘联会将中国新能源乘用车全年销量预测，从550万辆上调至600万辆。

碳中和是全人类的命题，海外新能源市场同样火热。2022年上半年，全球新能源乘用车销量421万辆，同比增71%。欧盟提出2035年起禁售燃油轿车与轻型商用车，力争2050年前实现碳中和；美国计划到2030年，新车销售50%实现零排放。

与欧美以私人充电桩为主不同，中国充电市场以公共充电为主，并将呈现出运营商高度分散的市场格局。2030年，中国新能源汽车有望达8000万辆，预计需要2000万根左右公桩。届时，中国的电力补给，将面临更大挑战，这需要构建智能化充电网络，通过虚拟电厂进行电力交易和分发，能链智电这样的服务商，将在其中起到积极推动作用。

全年充电量预计将突破27亿度 是2021年2.2倍

“作为中国规模最大、增速最快的电动汽车充电服务提供商之一，能链智电继续受益于全球电动汽车普及的有利趋势及强有力的政策支持。” 能链智电CEO王阳说，“我们的净收入在上半年同比增长了4.5倍，第二季度同比增长了5.9倍。能链智电连接的充电枪数量已经突破40万把，在过去四个季度实现了22.4%的复合增长速度，使用能链智电充电的终端用户数量也突破了254万。”

“除了收入强劲增长外，本季度我们的非国际财务报告准则净亏损与去年相比基本持平。” 能链智电CFO赵磊补充说，“对成本的有效控制，表明我们的商业模式具有可行性和可扩展性，同时我们的运营效率也在显著提高。”

能链智电预计，下半年，充电量同比将实现翻番，2022年全年充电量将突破27亿度，达到2021年的2.2倍。全年充电桩销售金额预计将达到1.3-1.5亿人民币，是2021年的2.5-3倍。

(责编：董童、李源)

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