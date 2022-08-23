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内蒙古：积极服务和融入新发展格局

2022年08月23日08:17 | 来源：新华社
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新华社呼和浩特8月22日电（记者侯维轶、恩浩）记者从22日举行的“中国这十年·内蒙古”主题新闻发布会上获悉，党的十八大以来，内蒙古深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，全区上下守望相助、感恩奋进，保持了经济发展、民族团结、社会稳定、边疆安宁的良好局面。

内蒙古自治区党委书记孙绍骋说，习近平总书记始终深情牵挂内蒙古各族人民，党的十八大以来，先后两次到内蒙古考察，作出一系列重要指示，为内蒙古发展指明前进方向、提供根本遵循。

孙绍骋表示，内蒙古积极探索以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路，厚植“北疆绿”、增色“中国蓝”，坚持不懈保生态、治污染、促转型，大力发展现代农牧业，积极服务和融入新发展格局，推动各项事业取得高质量发展。

据介绍，10年来，内蒙古全区地区生产总值从刚刚迈入万亿元门槛到去年底跨过了2万亿元大关，人均GDP从4.2万元增长到8.5万元，157万建档立卡贫困人口全部脱贫；累计完成营造林1.22亿亩、种草2.86亿亩，年均防沙治沙1200万亩以上，全区草原植被盖度和森林覆盖率分别由40.3%和20.8%提高到45%和23%，荒漠化和沙化土地面积持续减少。

内蒙古大力发展现代能源经济，电力总装机达到1.56亿千瓦，外送电能力达到7000万千瓦，新能源装机达到5600万千瓦；大力发展现代农牧业，粮食年产量突破700亿斤，每年有一半以上的粮食调往区外，草食牲畜存栏突破7000万头只，羊肉、牛肉、牛奶、羊绒产量分别增长至全国的1/5、1/10、1/5、1/2；不断扩大对外开放，对外开放口岸由12个增至20个，过境中欧班列由2013年的3列增加到去年的6100多列，始发中欧班列由2016年的30多列增加到去年的300多列。

自治区主席王莉霞在发布会上说，内蒙古认真践行以人民为中心的发展思想，10年来，累计新增城镇就业258.7万人；居民收入增幅始终高于经济增幅，城镇居民收入增长了1.9倍，农牧民收入增长了2.4倍。

(责编：王震、陈键)
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