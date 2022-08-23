原标题：2022新华三智能制造高峰论坛召开 助力企业打造数字大脑

8月19日，紫光股份旗下新华三集团主办的2022新华三智能制造高峰论坛在杭州召开。

新华三集团高级副总裁、行业BG总裁张力表示，数字化技术是做大、做强、做优中国制造的重要抓手。新华三一直致力于企业数字化转型和智能制造领域的解决方案开发和实践，目前已服务了一万多家各行各业的头部企业。未来，新华三将以“云智原生”战略为引领，为需求侧赋能、为供给侧使能、为产业侧聚能，融汇数字力量，做中国制造背后坚定的支持者。

在信息化向数智化演进过程中，核心内容是“数智”代替“人智”，对于一个企业而言，数智的载体，就是要为企业构建一个数字大脑。新华三集团副总裁、企业事业部总经理管志强表示，新华三致力帮助客户打造适合自己的数字大脑，发挥数据价值，应对数字经济挑战，让数智化能力不但成为企业新兴的业务中心和利润中心，还可以助力企业提升竞争力，为“数字中国”建设贡献更多的力量。

随着新一代信息技术与制造业加快融合，网络安全已成为关乎传统制造业转型升级的重大问题，筑牢安全屏障成为制造业实现高质量发展的重要保障。新华三集团副总裁、新华三信息安全技术有限公司总裁孙松儿强调，面对工业互联网进入到以“云化、数据化、业务化”为新特征的发展阶段，新华三提出主动安全3.0理念，助力企业建立工控防火墙、工业体系平台、安全运营中心等防护体系，成为客户业务数字化转型中的安全守护者。

工业互联网已成为我国加快制造业数字化转型和支撑经济高质量发展的重要力量。在此次论坛上，京东方集团-北京中祥英科技有限公司华东区总经理王晓阳分享了京东方工业互联网的行业赋能实践。他表示，BOE工业互联网基于京东方近20年数字化建设经验，以“平台化、场景化、智能化、服务化”的理念，对泛半导体全产业链数字赋能，加速推进高端制造业智造升级步伐。

在制造业中，化工行业的数字化转型是“双碳”战略实施的关健一环。上海华谊信息技术公司智能制造业务总监吴文显分享了上海华谊智能制造建设的经验。他介绍，华谊集团在智能制造MES系统研发和实施、智慧化工园区安全管控、企业安全生产管理、网络安全运营等六大板块全面布局，未来将持续致力于成为中国化工行业专业的信息化服务提供商。

园区作为承载产业经济发展的重要载体，已成为“双碳”战略实现的落脚点和试金石。新华三集团智慧园区首席解决方案架构师蒋磊表示，为践行绿色零碳理念，新华三推出零碳智慧工业园区解决方案。以绿洲数字平台为基础，依托“一个零碳园+‘源-探-管-服’”的“1+4”架构设计理念，建设园区大脑数字平台，驱动百行百业的绿色变革。

针对2021年云数市场呈现出分布式云需求凸现的新特征，新华三集团云智产品线解决方案部部长唐元武介绍，新华三助力构筑企业下一代云计算中心，一方面，推出了业界最轻的分布式云平台紫鸾，助力企业实现多云无界协同；另一方面，持续升级智慧应用数据底座绿洲平台2.0，加速数据无界流通。通过“紫鸾+绿洲”，新华三为企业客户构筑了优质的行业云智数据底座。

AI技术的发展，正在成为智能制造赋能的新手段。紫光华智行业解决方案部技术总监包建阳则表示，AI视觉技术如今与企业数字化结合，尤其是在企业园区全场景中涵盖广泛。紫光华智通过构建AI视觉中枢，实现对海量视频的智能解析，同时，以视频数据作为生产资料进行AI训练，打造智慧大脑，助推业务智能升级，助力企业实现数字化平台可持续运营。

(责编：董童、李源)

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