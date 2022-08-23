本报记者 陆娅楠

2012年11月15日，十八届中共中央政治局常委同中外记者见面，习近平总书记庄严宣示：“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。”

非凡十年为证。

俯瞰大美神州，“复兴号”列车风驰电掣，港珠澳大桥碧波横卧，滚滚长江建起世界最大清洁能源走廊。第一个百年奋斗目标胜利实现，在中华大地全面建成小康社会。

仰望浩瀚寰宇，“嫦娥”奔月，“北斗”组网，“天问”落火，“羲和”探日，中国人首次进入自己的空间站。研发人员总量居世界首位的中国，创新活力四射。

放眼五洲四海，从中老铁路、雅万高铁，到中白工业园、比雷埃夫斯港，架设一座座连心桥，联通一条条致富路，打造一座座幸福城，高质量共建“一带一路”，中国彰显负责任大国形象。

党的十八大以来，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地各部门坚持以习近平经济思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，高质量发展扎实推进。

“这是我国经济实力又迈上一个大台阶的十年。”中央财办分管日常工作的副主任韩文秀介绍，2021年我国国内生产总值达到114万亿元，占全球经济的比重由2012年的11.4%上升到18%以上，作为世界第二大经济体的地位得到巩固提升；人均国内生产总值达到1.25万美元，接近高收入国家门槛。这些年，中国经济对世界经济增长的贡献总体上保持在30%左右，是世界经济增长的最大引擎。

十年来，创新发展动力澎湃。与2012年相比，2021年全社会研发投入与国内生产总值的比例，由1.91%提高到2.44%，全球创新指数排名由第三十四位上升到第十二位。高速铁路、5G网络等建设保持世界领先，载人航天、火星探测等领域实现重大突破，创新型国家建设取得重大进步。

十年来，协调发展蹄疾步稳。西部陆海新通道建设亮出“时间表”；中部地区高质量发展铺开“路线图”；粤港澳大湾区建设喜获“大礼包”……东西互济，优势互补，城乡互融，破解发展不平衡问题按下“加速键”。与2012年相比，我国城乡居民人均可支配收入之比由2.88∶1降低到2.5∶1，区域发展的平衡性、协调性和优势互补性持续增强。

十年来，绿色发展成色十足。推动实现“双碳”目标，植树造林占全球人工造林约1/4，单位国内生产总值二氧化碳排放量累计下降约34%，风电、光伏发电等绿色电力的装机容量和新能源汽车产销量均居世界第一……十年来，雾霾天气越来越少，黑臭水体淡出视野，绿水青山比比皆是，我国的生态环境状况实现了历史性转折。

十年来，开放发展纵深推进。进博会、服贸会等国际盛会好戏连台，外资准入负面清单持续缩减，海南自由贸易港成全球投资热土……我国商品出口占国际市场的份额由2012年的11%上升到15%，货物贸易第一大国的地位得到增强；对外签署的自由贸易协定数由10个增加到19个，打造了一系列对外开放的新高地，形成了全方位、高水平对外开放的新格局。

十年来，共享发展硕果丰盈。看乡村沃野，我们历史性地解决了困扰中华民族几千年的绝对贫困问题，近1亿农村贫困人口全部脱贫，为世界减贫事业作出巨大贡献；望城市灯火，十年间，我们解决了1.3亿人的城镇就业问题，拥有14亿多人口的发展中大国实现了比较充分的就业。我们建成了世界上规模最大的教育体系、社会保障体系和医疗卫生体系，人均预期寿命由75.4岁提高到了78.2岁，中等收入群体不断扩大，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充盈。

“民富国强，众安道泰。”我们靠团结奋斗创造了辉煌历史，还要靠团结奋斗开辟美好未来。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，稳字当头、稳中求进，坚定做好自己的事，打开事业发展新天地，以实际行动迎接党的二十大胜利召开！

《 人民日报 》（ 2022年08月23日 01 版）

(责编：王震、陈键)