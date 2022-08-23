原标题：“电子束接枝安全长效广谱抗病毒抗菌功能纺织品”项目通过科技成果鉴定

近日，中国纺织工业联合会在上海主持召开了由水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司和清华大学天津高端装备研究院联合承担的“电子束接枝关键技术及安全长效广谱抗病毒抗菌功能纺织品研究”项目科技成果鉴定会。上海大学孙晋良院士、华中科技大学樊明武院士、中国科学院上海高等研究院赵振堂院士、上海交大朱新远教授、复旦大学医学院吴凡教授、东华大学毛志平教授、军科院军事医学研究院微生物流行病研究所赵忠鹏副研究员等七位院士及高校科研院所的学者作为评审专家参加了鉴定会。评审专家听取了项目组的工作汇报，并经质询及讨论，一致同意项目通过科技成果鉴定，达到国际先进水平。

这一技术利用电子束接枝制备安全长效广谱抗病毒抗菌功能纺织品，是针对抗击疫情在全球的持续传播，落实《健康中国行动（2019-2030年）》战略实施，以及解决普通抗菌抗病毒产品存在抗菌剂脱落引起的健康风险、难以重复使用等实际问题进行研制的。采用电子束接枝聚合技术，在纺织品的纤维大分子与抗病毒抗菌功能分子之间形成分子层面的复合材料，并通过破坏病毒包膜和细菌细胞膜实现广谱抗病毒抗菌效果。鉴定会上拥有国内最高级别生物安全实验室（P4等级）的研究机构出具的权威检测报告显示，接枝棉布对新冠（SARS-COV-2）病毒抑制率为99.89%，对变异后的奥密克戎（Omicron）病毒抑制率为99.95%，鉴定会专家一致认为电子束接聚合技术原理对有包膜的冠状病毒、细菌、部分真菌抑制率均超过99%。而且该技术不惧病毒变异，对此类病毒达到广谱抗病毒抗菌的效果。

同时，本次科技项目成果会对接枝棉布的安全性进行了鉴定。经过多项测试验证，接枝棉布为非释放型抗菌面料、无皮肤刺激性、达到国家纺织产品基本安全技术规范A类面料要求。长效耐洗涤，150次水洗后抗菌有效性仍能达98%，性能保持良好，远远超过国家AAA级抗菌面料的技术要求。

据悉，该技术的研发成功，为“后疫情时代”保障人民生活健康水平，提供安全、广谱和高效的抗菌抗病毒效果的纺织品，促进功能纺织品行业的技术创新和发展具有重要意义。该技术成果将首先在童装企业安奈儿进行产业化应用推广，并在医护用品、家用纺织品等其他领域具有更广阔的应用前景。（康黎坚）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经