高质量发展 澎湃新动能
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近年来，江苏省宿迁市宿城区王官集镇通过发展直播电商助力乡村振兴。图为王官集镇花园村酥梨产业园内，一场酥梨直播正在火热进行。
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安徽省淮北市濉溪县加大小麦秸秆回收力度，将其用于养殖、生物质发电等领域，在促进农民增收的同时，也减少了焚烧秸秆带来的环境污染。图为小麦秸秆回收现场。
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雄安新区作为千年大计、国家大事，从一张白纸到塔吊林立，未来之城正在拔地而起。图为雄安新区容东片区安置房建设现场，工人正在施工。
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在位于江西省赣州经开区的山东凯马汽车制造有限公司赣州分公司生产车间内，新能源商用车的车厢架正在焊接施工中。
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甘肃省玉门市探索清洁低碳发展模式，新能源产业逐渐形成规模优势。图为玉门广袤戈壁上风机遍布，一辆辆运输车从风电基地驶过，成为戈壁上的亮丽风景。
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数据来源 交通运输部 国家统计局
2021年，经济总量超过114万亿元，比2012年翻了一番多；对世界经济增长的贡献率总体保持在30%左右，成为全球经济增长最大引擎；产业门类齐全、配套能力强大，220多种工业品产量世界第一……亮眼表现令人自豪，展现中国经济十足底气。
信息畅通、公路成网、铁路密布、高坝矗立、西气东输、南水北调，基础设施支撑有力；高铁、核电、载人航天、北斗导航，自主创新捷报频传……非凡成就名扬四海，彰显中国经济强大实力。
截至2021年末，市场主体突破1.5亿户，较2012年底增长1.8倍，创新创业沃土高度活跃；人工智能、自动驾驶等新技术方兴未艾……新技术新动能蓬勃发展，绽放中国经济旺盛活力。
栉风沐雨，一路向前。十年来，中国经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶。奋进新征程，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，定将劈波斩浪、行稳致远，不断书写新的辉煌！
（本报记者 刘志强）
《 人民日报 》（ 2022年08月23日 10 版）
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