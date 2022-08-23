人民网北京8月23日电 （记者杨曦）今日，新中国政府统计机构成立70年暨全国统计系统先进表彰大会以视频形式在北京召开。会议全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，总结回顾新中国政府统计机构成立70年来的发展成就和宝贵经验，明确当前统计工作任务，表彰一批全国统计系统先进集体和先进工作者、先进个人，激励广大统计工作者不忘初心、接续奋斗，走好新时代赶考之路，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

国家统计局党组书记、局长康义表示，70年来，千千万万勤勉奋进的统计人，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，艰苦奋斗、阔步向前，推动新中国统计事业取得显著成绩。广大统计工作者紧紧围绕党和国家中心工作，履职尽责、锐意进取，推动统计管理体制日趋完备，国民经济核算体系不断健全，统计调查体系日益完善，统计法治建设实现跨越式发展，统计分析服务成效显著，统计生产方式创新变革，统计合作交流硕果累累，统计部门全面从严治党向纵深推进，统计事业实现深层次变革、取得历史性成就。70年奋斗历程，深刻揭示了坚持党的全面领导是立身之本，服务国家发展大局是兴统之基，以数据质量为中心是职业之魂，践行统计为民理念是发展之源，推进统计改革创新是奋进之力。

康义强调，今年将召开党的二十大，对全面建成社会主义现代化强国两步走战略安排进行宏观展望，重点部署未来5年的战略任务和重大举措。统计工作要以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，服务经济社会高质量发展，服务国家重大战略部署，服务应对重大风险挑战，服务社会民生需求，加快构建现代化统计调查体系，为全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供可靠统计保障。

康义指出，这次表彰的全国统计系统99个先进集体、60名先进工作者和237名先进个人，是统计战线的优秀代表。广大统计党员干部要以先进为榜样，锤炼信念坚定、对党忠诚的政治品格，传承求真务实、真抓实干的精神风范，永葆敢于斗争、勇于碰硬的奋进姿态，弘扬爱岗敬业、甘于奉献的工作作风，涵养严以律己、廉洁奉公的优良品质，继续凝心聚力、埋头苦干，在中华民族伟大复兴的征程中续写新的统计篇章。

国家统计局党组成员、副局长毛有丰主持会议，人力资源和社会保障部国家表彰奖励办公室主任刘丽军宣读了《关于表彰全国统计系统先进集体和先进工作者的决定》，国家统计局党组成员、副局长盛来运宣读了《关于表彰全国统计系统先进个人的决定》。会上为全国统计系统先进集体、先进工作者和先进个人代表进行了颁奖，6位同志分别代表先进集体、先进工作者、国务院部门、省级统计局、调查总队和国家统计局老同志作了交流发言。

(责编：杨曦、吕骞)

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