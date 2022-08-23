原标题：第二届世界数字友好大会在京举办

8月18日，以“汇聚人类思想之光，共建数字友好世界”为主题的第二届世界数字友好大会暨第三届国际贸易数字化发展论坛在京举办。

中国世界贸易组织研究会会长、商务部国际贸易谈判前副代表崇泉、商务部配额许可证事务局局长宋先茂、商务部自区港建设协调司副司长马成芳、联合国教科文卫组织驻华代表Prof. Shahbaz Khan（夏泽翰）等出席大会并致辞。

据悉，世界数字友好大会是各国政府、私营部门、行业协会、民间团体、科学和学术界以及社会各界实现数字友好的合作交流平台。大会致力于制定全面的数字友好工作方案，以审视与全球数字友好有关的全局性问题，包括各成员提出和确定的问题。大会将就数字友好工作进展和特定议题编写报告，并向成员提供行动建议。

大会指出，世界贸易组织第12届部长级会议（MC12)达成“1+4”重量级成果，在当前全球面临多重危机的困难条件下，这些实质成果将进一步降低全球贸易壁垒，加速迸发经济贸易数字化、全球化和友好型增长活力。数字友好公理系统由中国世界贸易组织研究会数字经济和数字贸易专业委员会全球首倡，并倡议和发起“世界数字友好日”。“世界数字友好日”反映了世界各国人民对数字文明时代共识的认识和态度，表达了人类社会对数字世界美好、自由而全面发展的向往和追求，也是国际社会提高数字问题关注度、弥合数字鸿沟、消除数字贫困、解决数字垄断和建立数字文明共识和采取积极行动的重要契机。发起“世界数字友好日”，将更加快速地吸引公共部门、私营部门和社区参与数字友好公理系统和共识的建设。今年8月18日数字友好日的主题为：数字减贫。

中国世界贸易组织研究会数字经济和数字贸易专业委员会主任杨勇和秘书长刘泽枫共同发布《世界数字友好共识》二十条。共识指出：数字友好，是一种人与数字化和谐共生的社会形态和数字文明趋势，其核心内涵是以人为本的人类生产生活与数据驱动的数字生态系统协调可持续发展，并遵循科学实证不断进化改善，最终实现人类自由全面发展的社会状态。倡议建议增加对老年人、妇女、儿童和残障人士的数字友好关注度和增加对消费者数字经济意识和权利的保护，促进数字友好关键指标和测评方法的制定，共享与实施开放数字友好法规，促进信任、安全、可控的国内及跨境数据自由流转。

第三届国际贸易数字化发展论坛、首届世界数字友好城市和全球数贸港论坛同期开幕。来自国家发展和改革委、海关总署、国务院发展研究中心、北京大学、清华大学、对外经济贸易大学专家学者，伊朗、巴基斯坦、蒙古等50多个国家的驻华大使、参赞和联合国教科文卫组织、巴基斯坦国民银行等驻华机构代表，以及中国电子、中投、国机集团、中铁十五局等央企高管出席会议。大会由商务部配额许可证事务局指导，中国世界贸易组织研究会主办，中国世界贸易组织研究会数字经济和数字贸易专业委员会、APEC跨境电子商务创新发展研究中心、数字友好科学技术研究院等共同组织。大会发布了“全球数贸港”、“国际贸易数字化服务平台”、“数字友好城市”、“数字友好人才培养工程”、“数字友好典型案例”等系列成果。（金玉）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经