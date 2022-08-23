2021年我国环保产业营收同比增长11.8%
2022年08月23日22:57 | 来源：新华网
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新华社北京8月23日电（记者高敬）2021年，全国环保产业营业收入约2.18万亿元，较2020年增长11.8%。
在生态环境部23日举行的新闻发布会上，生态环境部科技与财务司司长邹首民介绍了这一情况。
他说，在环保产业规模扩大的同时，新技术新成果不断转化应用，有力支撑了污染防治攻坚战。火电厂超低排放、垃圾焚烧、燃煤烟气治理技术装备达到世界领先水平，我国已建成世界上最大的超低排放火电厂群。环境监测仪器设备的自动化、成套化、智能化进步显著。
我国形成了全链条的环保产业体系，涵盖了污染治理和生态修复的技术研发、装备制造、设计施工、运行维护、投资运营、综合咨询等环节。目前，环保产业体系正在向低碳、绿色、循环发展等领域快速拓展。
邹首民介绍，目前环保产业服务模式不断创新，污染第三方治理、环境绩效服务、环保管家、环境金融服务呈快速发展态势，大数据、云计算、物联网等新一代技术正加速向环保领域渗透融合，提升了精准治污效果。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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