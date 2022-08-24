前7月实际使用外资同比增长17.3%（新数据 新看点）
2022年08月24日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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制图：汪哲平
本报北京8月23日电 （记者罗珊珊）记者日前从商务部获悉：今年前7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元，按可比口径同比增长17.3%。
从行业看，服务业实际使用外资金额5989.2亿元，同比增长10%。高技术产业实际使用外资同比增长32.1%，其中高技术制造业增长33%，高技术服务业增长31.8%。
从来源地看，韩国、美国、日本、德国实际对华投资同比分别增长44.5%、36.3%、26.9%和23.5%。
从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长15.2%、30%和41.2%。
商务部相关负责人介绍，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行持续企稳回升，跨国公司在华投资前景良好、机遇广阔。下一步，将坚持促增量、稳存量并举，做好各项工作，充分发挥我国的综合引资优势，吸引更多跨国公司投资中国、共享红利。相关部门将加大投资促进力度，积极开展产业链招商。提升外资服务水平，健全重点外资项目清单动态更新机制。推动增设服务业扩大开放综合试点地区，出台更多服务业改革创新试点举措。
《 人民日报 》（ 2022年08月24日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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