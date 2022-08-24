工信部、财政部印发通知
财政支持中小企业数字化转型试点
2022年08月24日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月23日电 （记者王政）工信部、财政部近日联合印发通知，部署开展财政支持中小企业数字化转型试点工作。
通知提出，从2022年到2025年，中央财政计划分三批支持地方开展中小企业数字化转型试点，提升数字化公共服务平台服务中小企业能力，打造一批小型化、快速化、轻量化、精准化的数字化系统解决方案和产品，形成一批可复制可推广的数字化转型典型模式，围绕100个细分行业，支持300个左右公共服务平台，打造4000至6000家“小灯塔”企业作为数字化转型样本，带动广大中小企业“看样学样”加快数字化转型步伐，促进专精特新发展。
通知明确，将制造业关键领域和产业链关键环节的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向医药和化学制造、通用和专用设备制造、汽车零部件及配件制造、运输设备制造、电气机械和器材制造、计算机等行业中小企业倾斜。
《 人民日报 》（ 2022年08月24日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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