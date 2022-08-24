我国成功发射中科院创新十六号卫星
2022年08月24日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月23日电 （记者余建斌）北京时间2022年8月23日10时36分，我国在西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将中科院创新十六号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于科学试验、新技术验证等领域。
此次任务是快舟一号甲运载火箭的第十六次飞行。
《 人民日报 》（ 2022年08月24日 04 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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