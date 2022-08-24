本报上海8月23日电 （记者谢卫群）8月23日，在2022年重大产业科技项目集中开竣工仪式上，上海浦东新区32个重大产业科技项目集中开工，总投资额634.74亿元，涉及生物医药、人工智能、集成电路、汽车制造及城市功能提升等多个领域。

32个开工项目中，张江人工智能岛二期、张江药谷产业化基地、张江上海集成电路设计产业综合体等项目将进一步聚焦人工智能、生物医药、集成电路三大先导产业。

近年来，浦东新区还积极鼓励企业开展技术改造。2021年以来，浦东新区共有27个技改项目竣工验收并投达产，总投资24.7亿元，撬动工业产值2014.58亿元。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经