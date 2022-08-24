本报广州8月23日电 （记者罗艾桦）近日，广东省广州市人民政府办公厅和佛山市人民政府办公室联合印发《广佛全域同城化“十四五”发展规划》，提出到2025年广佛地区生产总值要达到5万亿元左右。这意味着自2009年两市正式提出“同城化”以来，“广佛同城化”终于将向全域升级，进而对粤港澳大湾区建设起到示范效应、协同效应、赋能效应，为粤港澳大湾区打造新增长点提供有力支撑。

根据规划，“十四五”时期，广佛将着力打造“一区、三轴、一环”的空间格局。“一区”是指广佛高质量发展融合试验区，“三轴”是指中部核心发展轴、南部新兴发展轴、北部绿色发展轴，“一环”是指广佛全域同城化联动发展环。其中，“一环”将重点发展数字经济、先进制造和战略性新兴产业，做强各大交通枢纽，对内承接广佛中心城区功能疏解，增强经济和人口承载能力，对外增强辐射带动。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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