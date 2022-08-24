本报北京8月23日电 （记者杨昊）记者从共青团中央获悉：第十三届中国青少年科技创新奖揭晓，89名来自全国各地的具有较强探索精神、实践能力和创新潜力的大中小学生获得表彰。

据悉，此次获得表彰的青少年以伟大科学家为榜样，在科技改善生活、保护雪域高原生物多样性等领域，勇于探索创新，带动广大青少年服务创新驱动发展战略，参与科技创新、投身科创报国。

据介绍，中国青少年科技创新奖自2004年设立以来，共有1279名大中小学生获奖。

《 人民日报 》（ 2022年08月24日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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